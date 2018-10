Volvió para tirar flores

Se pensaba que iba a partir en silencio, luego de la típica eliminación de la Selección Peruana hacia el Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, el director técnico uruguayo, Sergio Markarián, volvió a aparecer en un programa de radio de su país. El popular 'Mago' se dedicó a llenar de elogios al equipo 'bicolor' que hoy dirige su ex pupilo, Pablo Bengoechea. También manifestó ciertas frustraciones que afectaron su carrera como estratega.

Markarián resaltó que el principal déficit de la selección incaica, se debía al poco trabajo de sus laterales. "Tienen que dominar los dos perfiles (ofensivos y defensivos) y ser muy tácticos". Para manifestar, el uruguayo puso como ejemplo al diestro Jhoel Herrera, a quien calificó como el que mejor dominaba estas cualidades.

Cuando se le preguntó por jugadores peruanos a destacar en el futuro, el ex D.T de la 'blanquirroja' resaltó al delantero de Universitario, Raúl Ruidíaz a quien calificó como la prueba viviente de que el tamaño no es lo primordial. "No importa la estatura del jugador, el chico define como si usara un bisturí", dijo Markarián sobre el ariete 'crema'.

'Don Sergio' ha estado siguiendo de cerca el nuevo período de la selección peruana. Quien en algún corto pasado fue mentor de Bengoechea durante su etapa en el Perú, aconsejó seguir midiéndose con selecciones de primer nivel para conocer los límites.

El estratega uruguayo de 70 años, manifestó también su frustración sobre nunca poder haber dirigido a la selección de su país. "Siempre quedé caliente", sentenció.