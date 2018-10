Edgard Balbuena: "no pasó nada con el profesor"

Definitivamente Edgard Balbuena no tuvo un buen partido, debido a que erró el penal que le pudo dar la victoria al Juan Aurich y asegurarse para el segundo Play Off del día miércoles, y también porque mantuvo una discusión con el técnico de su equipo, Roberto Mosquera, cuando hizo su cambio minutos después de su falla.

Luego de terminado el encuentro, el defensa aclaró: “no pasó nada con el profesor. La discusión fue producto de la calentura. Luego nos dimos un abrazo. Ambos vamos comprometidos con el título”.

Balbuena también aceptó su falla cuando no pudo convertir a su favor el penal que el árbitro dio a favor de su equipo y tranquilizó ese error. “Siempre me doy al máximo. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero se sacó un resultado importante. Lo del penal ya quedó atrás y el miércoles saldremos con todo”, dijo el paraguayo.

Mientras tanto, Mosquera no dejó de dar su opinión con respecto a ya mencionado problema y dijo : “Nos hemos abrazado. Soy el técnico del equipo y tengo que tomar decisiones. No lo saco por el penal, sino porque no estaba bien físicamente y tomé la decisión. El entrenador soy yo”.

Ante todo, jugadores y cuerpo técnico se muestran positivos y aseguran que sacarán un buen resultado en Lima ante Sporting Cristal, lo cual los llevará a celebrar el campeonato.