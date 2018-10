Alianza se quiere poner pituco

'Pituquito' Rossel está a horas de convertirse en el nuevo jale de Alianza Lima. Los grones ya lo quisieron antes, pero no pudo concretar su pase ya que el dueño del mismo, Sport Huancayo, no quiso cederlo por sus goles. Antes, jugó en Unión Comercio, ahí terminó siendo el goleador del torneo.

El delantero de 29 años quiere mudar sus goles a la capital: "Me encantaría ir a un grande, en las próximas horas debe de concretarse mi pase a Alianza Lima". Así de claras fueron sus palabras confirmando el interés que Alianza tuvo desde un inicio hacia él.

Sobre su pasado dijo: "No me fue muy bien este año, el 2013 fue el mejor con camiseta de Unión Comercio, pero me gustaría superar la marca de goles que hice en Moyobamba con la blanquiazul". Todo está encaminado para que se convierta en el flamante refuerzo íntimo. La hinchada lo pidió en el inicio del año, pero no pudo llegar porque los huancaínos no quisieron soltarlo.

El debut como profesional

'Pituquito' debutó en el año 2003 con camiseta del Sport Boys del Callao. Sus goles enamoraron a los hinchas rosados. Esos gritos de gol hicieron que se quede por tres temporadas en el equipo del puerto. Luego, iría a Universitario.

Víctor Alfonso Rossel Del Mar emigró sólo una vez al extranjero. Fue en el año 2008 donde jugó por seis meses en el Pelotas de Brasil. No le fue bien. Después de ese fugaz paso en el club brasileiro, regresó a Sport Boys, club donde lo quieren mucho.

Se quedó por dos años y medio. En el 2009, los rosados, de la mano de Rossel, ganaron la Segunda División, alcanzando la gloria y ascendiendo a Primera División. Luego de un año de permanencia, se mudó a Trujillo. El César Vallejo lo contrató por una suma muy fuerte de dinero.

Ahora, su presente estaría en Alianza. Solo falta la firma, ya que los papeleos ya están. Es un buen jale, tiene remate potente desde fuera del área y un juego aéreo exquisito. ¿Hará buen dupla con Mauro Guevgeozián? Veremos.