El campeonato que no podrá recordar

Sporting Cristal no deja de cantarle a los cuatro vientos la obtención de su título nacional número 17 ante Juan Aurich. Sin embargo, no todos los jugadores 'rimenses' cantan con la misma tonalidad. Pues, el arquero Diego Penny no pudo gozar al ciento por ciento las festividades 'celestes' debido a haber sufrido un severo golpe en la cabeza tras un choque con el delantero rival, Osnar Noronha.

Tras la premiación de Cristal en Trujillo, Penny fue transferido de emergencia a la clínica más cercana para hacerse un chequeo. Luego de una noche internado, el médico del club, Julio Ramírez afirmó que el arquero habría sufrido un traumatismo encefalocraneano de primer grado. No obstante, se encontraba bien y estable. El portero 'celeste' fue dado de alta esta mañana y de inmediato, los medios fueron a su encuentro.

En declaraciones, Diego Penny afirmó jugar sin memoria durante la segunda mitad de la prórroga. Incluso fue a donde el árbitro Miguel Santiváñez a preguntar por el marcador. "De qué voy a hablar si no recuerdo casi nada", dijo el portero ante las cámaras. Sin embargo, el guardameta 'rimense' afirmó también que de a pocos se va recuperando.