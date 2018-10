Dejados pero victoriosos

Victoria, pero sin sabor satisfactorio. La Selección Peruana Sub 20 logró sumar un respiro más a la vida, luego de vencer por la mínima diferencia a la selección de Bolivia en la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de la categoría. No obstante, el partido dejó mucho más que desear al equipo que dirige Víctor Rivera.

La 'bicolor' llegó al Estadio Profesor Alberto Suppici con un fuerte golpe anímico, tras la nefasta derrota por goleada frente a Argentina. La siguiente tarea del equipo del 'Chino' era asegurarse en la tabla de posiciones frente a una escuadra que de no sumar sus primeros tres puntos, quedaría en la eliminación.

El encuentro arracó con un primer tiempo completamente dominado por la escuadra peruana. La actuación del portero Daniel Prieto y la realización de paredes para llegar al arco del equipo rival del D.T Claudio Chacior hacían que no era el mismo equipo 'blanquirrojo' que cayó ante los argentinos. Sin embargo, los nervios no se hicieron esperar al momento en el que jugadores como Aurelio Gonzáles-Vigil, Fernando Canales y Pedro Aquino; buscaban la definición.

La labor del portero del equipo 'altiplánico', Pedro Galindo, también fue un dolor de cabeza para los peruanos. Ya que frenó un promedio de 3 ocasiones claras de gol.

Desahogo en el complemento

Tras el descanso, parecía que los nervios del D.T 'incaico', Víctor Rivera, se hacían más grandes conforme al transcurso de los minutos. La segunda parte del partido incluyó más de lo mismo: Un completo dominio del campo por parte de los peruanos y jugando a espaldas de la defensa boliviana.

No obstante, el complemento incluyó un momento de suspenso, luego de que a los 55 minutos, Pedro Aquino se ganara la tarjeta roja; tras una severa falta al boliviano Alberto Pinto. 7 minutos después, el encuentro se emparejaría en hombres, luego de que Jesús Flores fuese expulsado tras ser dos veces amonestado.

Fue entonces que a los 67', el equipo peruano aprovechó las individualidades y tras una excelente corrida por parte del lateral izquierdo Alexis Cossio, Beto da Silva logró definir para la 'bicolor' tras un pase del zurdo.

Tras el gol, los bolivianos lograron cierta actitud de equipo despertado, amenazando con una serie de certeros disparos al arco de Daniel Prieto. No obstante, el árbitro colombiano, Adrián Vélez, dio el pitazo final dando la victoria al equipo peruano.

Con este resultado, Perú comparte el tercer puesto de la tabla de posiciones del Sudamericano Sub 20 con Ecuador. La 'bicolor' se enfrentará este jueves a la selección de Paraguay en un partido en donde el márgen de error no puede existir ya que con una victoria se consigue la clasificación al hexagonal final. Por su parte, Bolivia se quedó con la eliminación al no sumar un punto en la tabla y buscará irse con honor al enfrentar a Argentina.