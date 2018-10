Con mucho esfuerzo

Si hay algún equipo en el Perú que necesita buscar motivación para volver a ser lo que en algún pasado fue una enorme potencia tanto nacional como sudamericana, ese es Cienciano. El día de hoy, en medio de una dificultosa lluvia en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco, el equipo 'imperial' se impuso por la mínima diferencia ante la Universidad San Martín. Un resultado que pone a la 'furia roja' como co-lider del grupo A del Torneo del Inca junto con Sporting Cristal.



Cienciano, que parece haberse puesto las pilas este 2015, partió a la cancha en busca de su segundo triunfo en el campeonato. Luego de sorprender en el debut con un contundente 3-0, el equipo que dirige Mario Viera tenía en frente a un rival con muchas juventudes que presentar ante el país.



Los 'rojos' no perdieron el tiempo durante la primera mitad. Aprovecharon su ventaja de altura y comenzaron una serie de ataques por los costados. Tanto así que a los 26 minutos, un engañoso centro cayó por parte del sector izquierdo, rebotando en los pies del zaguero Luis Álvarez y convirtiendo el nefasto autogol.



La segunda mitad no incluyó más que varios intentos aún por parte de Cienciano. Los 'santos', ante un esfuerzo local, no podían hacer nada más que buscar la pelea en el mediocampo. Se notaba una clara falta de energia en el extremo diestro Juan Tuesta así como en el lateral Aldo Corzo. Cartas de estrategia que no le sirvieron al equipo de Santa Anita. La lluvia, que hizo la cancha aún más rápida, jugaba en contra también para los de Viera.



Con este resultado, Cienciano se apodera de la punta del grupo A del Torneo del Inca junto con Sporting Cristal. Ambos con 6 puntos en la tabla. Por su parte, La Universidad San Martín se mantiene como escolta con 4 unidades.