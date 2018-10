Parece que las palabras de un futbolista peruano no son del ciento por ciento sinceras. Luego de afirmar que pese a la golpiza sufrida por parte de algunos hinchas, su posición es en Alianza Lima, el volante Víctor Cedrón pareció haber girado el timón a otro sentido. Según el gerente de la Universidad César Vallejo, Jean Ferrari, 'Vican' está con ganas de partir a otro club. Pero no a un club cualquiera, sino al mismo 'poeta', club que lo vio nacer futbolísticamente.



Ferrari confirmó que Cedrón de 21 años "ya tuvo acercamiento con los Acuña (propietarios del equipo trujillano)". El ex futbolista dio a conocer también que el club dirigido por Franco Navarro no tuvo contacto con el equipo 'íntimo' para buscar al mediocampista y que fue el mismo volante quien se contactó con la Vallejo.



“No nos podemos adelantar nada porque es una decisión que va a tomar, en primer lugar, el futbolista con su club Alianza Lima. Las partes tiene que ponerse de acuerdo y ver si le van a aceptar su renuncia. Yo he conversado con los señores Acuña de este tema y he conversado con Franco Navarro. No nos caería mal un jugador en esa posición”, declaró Ferrari.



Cedrón fue agredido por hinchas de Alianza en señal de indignación por la goleada de 4-0 sufrida ante Huracán por la Copa Libertadores y en respuesta a la agresión de los futbolistas a un fanático tras el encuentro.