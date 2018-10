Jean Paul de Trazegnies se llevó el Volvo Sailing Awards

Fueron 29,742 votos que obtuvo Jean Paul de Trazegnies para lograr ser el ganador de los “Volvo Sailing Awards,” superando a los máximos exponentes de la vela peruana. Ahora nuestro deportista ADO formara parte de la comitiva de “Volvo Cars Perú” que viajará a la ciudad de Itajai en Brasil para participar en el “Volvo Ocean Race 2015”.

“Me da una alegría enorme que uno de mis sueños se vaya a poder cumplir, estas semanas luchamos muchisimo por el objetivo y hoy siendo poco más de las 6:00pm hora de Lima puedo decirles a todos ustedes que LO LOGRAMOS! Esto no lo hubiese logrado sin el apoyo de todos ustedes, gracias por apoyarme, fue demasiado chévere ver como absolutamente todos no dudaron ni por un segundo en votar y seguir votando por mí, muchos compartieron los post y se llenaron de energías para ayudarme a conseguir todos los votos posibles (…) Hicimos más de 29mil votos, una cantidad que nunca me hubiese podido imaginar poder alcanzar”. Expreso Jean Paul en su página de Facebook.

Cabe resaltar que durante los primeros días de votación Jean Paul tuvo una dura batalla de votos contra Alonso Collantes, que por una semana logró desplazarlo del primer lugar. Pero ya en la recta final, la balanza le favoreció al ex campeón mundial juvenil de Sunfish del 2011, que logró sacarle 3747 puntos de ventaja.

La tabla final quedó así: