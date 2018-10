Partirán con ventaja a la vuelta

La tarde no podía ser más candente en Matute. En un estadio Alejandro Villanueva a lleno total, Alianza Lima mostró toda su localía y todas sus ganas de pelea ante una Universidad San Martín con ganas de complicar. Un encuentro de ida por la semifinal del Torneo del Inca en donde los de casa se llevaron el resultado tras vencer al equipo 'albo' por 2-1.



El encuentro pintó para ser épico y bien que no defraudaron. Tanto Alianza como San Martín dieron todo en el césped de La Victoria. Un encuentro con todos los ingredientes que incluían polémica, goles y sobre todo, mucho fútbol.



La polémica no tardó en llegar. A los 3 minutos de haber iniciado el encuentro, el volante 'santo' Carlos Fernández vio la tarjeta roja tras una falta garrafal al delantero aliancista Osnar Noronha. Justo cuando el ariete estaba en busca del primero, el mediocampista intervino con intenciones agresivas que le costaron la expulsión.



En ese momento, Alianza no esperó para aprovechar la ventaja numérica. A los 11 minutos, Marcos Miers sacó jugo de un tiro de esquina. El defensa sacó provecho del mano a mano con un defensa y consiguió anotar al arco de Ricardo Farro.



Fue entonces que la visita empezó a cambiar poco a poco el chip. El equipo de Cristian Díaz que empezó un primer tiempo de manera desesperada, recuperó la cordura gracias a la paciencia y destreza de su figura Joel Sánchez; y antes del descanso, consiguió silenciar momentáneamente el recinto 'grone' con el gol del diestro Aldo Corzo, vía tio de esquina.

Ya en el segundo tiempo, el D.T de Alianza Lima, Guillermo Sanguinetti decidió apostar por una carta de victoria no utilizada en mucho tiempo: el ingreso al campo de Mauro Guegeozián. El armenio ingresó a los 66' por el lateral Juan Diego Li para hacerle la compañía a Osnar Noronha y juntar a todos los atacantes posibles.



Fue ahí que el delantero no defraudó. Tras tantas insistencias, Guevgeozián aprovechó un centro de Julio Landauri para concretar el segundo tanto y hacer explotar de júbilo a todo Matute. Después, el encuentro sería totalmente basado en idas y vueltas.



Con el 2-1, Alianza mantiene la ventaja para el partido de vuelta de las semifinales del Torneo del Inca. Los segundos 90 minutos se disputarán en el estadio Miguel Grau del Callao este sábado.