No le gustó nada

Si hay un observador desde afuera en Universitario de Deportes es el gerente de la Universidad César Vallejo y ex jugador del equipo 'crema', Jean Ferrari. El día de ayer, el equipo que dirige Luis Fernando Suárez cayó una vez más en el Torneo Apertura. Esta vez, ante Cienciano del Cusco por la quinta fecha. Un partido perdido teniendo como dominante por parte de los 'merengues'. No obstante, no todos fueron tratados con la misma vara.

Sucedió que el gerente del conjunto 'poeta' criticó vía Twitter la actuación del defensa de Universitario, Gustavo Dulanto. No conforme con eso, el dirigente calificó de "matón" al zaguero 'crema' de 19 años.

Poco después del hecho, el ex jugador manifestó sus disculpas hacia Dulanto. "Si parecio ofenza el termino matón entonces le pido disculpas al futbolista Dulanto, punto", escribió Ferrari.

Gustavo Dulanto es el único miembro del plantel de Universitario que fue convocado a la lista preliminar de Ricardo Gareca para disputar la Copa América de Chile 2015 con la Selección Peruana.