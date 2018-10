Jefferson Farfán: "Llego al 100%"

Llega la caballería. Durante la noche de ayer, el extremo diestro, Jefferson Farfán llegó a Lima para incorporarse a la Selección Peruana que viajará a Chile a disputar la Copa América 2015. El diestro del Schalke 04 llegó con positivismo y no dudó en ofrecer declaraciones

El atacante confirmó ante los medios que el tema de la lesión en la rodilla que lo alejó de las canchas por un año ya es tema del pasado: "Llego al 100% y con ganas de afrontar este nuevo reto como es la Copa América", afirmó.

Farfán tampoco dudó en mostrar la confianza que hay en el seleccionado dirigido por Ricardo Gareca: "Tenemos una mezcla de jóvenes y gente experimentada y eso es lo bueno que tiene este grupo", dijo la 'Foquita'. "Tenemos equipo para llegar muy lejos", añadió.

Sin embargo, el '10' de la Selección Peruana sabe que la controversia en la convocatoria es un tema primordial. Es por ello que Farfán se tomó la molestia de mostrar su opinión del llamado de Christian Cueva y el descarte de Cristian Benavente: "Cristian (Benavente) es un jugador joven que aún tiene mucho por dar y va a tener nuevas oportunidades.

En cuanto al tema del clásico, debido a su ferviente hinchaje por Alianza Lima, el ex jugador 'íntimo' afirmó que no pudo estar pendiente de ello: "No lo pude ver, me contaron que ganó Alianza y eso me pone muy feliz", sentenció.

Los entrenamientos en la Selección Peruana con miras a la Copa América se darán inicio el día de hoy a las 11:00 am en el predio de La Videna.