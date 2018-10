Una mente que conozca

Alianza Lima aprovecha el receso del Torneo Apertura para buscar un nuevo director técnico. Así lo asirmó la administración del club 'victoriano' que rige Chrisitan Bustos. El empresario estaría buscando un DT que siga con las 'ideologías' que el equipo 'blanquiazul propone. Es por ello que se hizo una lista de los 4 posibles candidatos a ponerse el buzo de estratega.

Julio César Uribe

Desde noviembre de 2014, el 'diamante' se encuentra sin equipo al cual dirigir. Su última experiencia fue con la Universidad San Martín. Sin embargo, según los medios, sería el primordial candidato a dirigir desde el banquillo de Alianza. No obstante, el estratega afirmó no haber recibido llamadas por parte de la directiva 'blanquiazul', pero que le agradaría la idea.

Gerardo Pelusso

Pelusso es responsable por el último título nacional conseguido por Alianza Lima en 2006 en aquella final ante Cienciano. Su salida fue de lo más gloriosa para partir a dirigir equipos como Nacional de Montevideo, la Universidad de Chile, Olimpia de Paraguay y la Selección Paraguaya. La última vez que Pelusso se vio con Alianza fue aquellos octavos de final de la Copa Libertadores en 2010. Partido en donde dirigiendo al equipo chileno, Pelusso cometió una maniobra que hizo que se gane la antipatía de la hinchada del equipo al cual sacó campeón hace 9 años. Por lo que en caso de regresar a La Victoria, tendría que buscar una manera de reconciliarse con los hinchas 'grones'.

Martín Palermo

El 'titan', a 3 años de su retiro como jugador y máximo goleador de la historia de Boca Juniors, ya tuvo un inicio de carrera como director técnico en Godoy Cruz y Arsenal de Sarandí. Según medios, el argentino también estuvo considerado como candidato al buzo 'grone'. Sin embargo, el ex delantero manifestó no haber recibido propuesta alguna por parte de Alianza Lima: "No hubo ningún acercamiento", afirmó.

Omar Asad

El 'turco' es otro de los cuales lleva años sabáticos como director técnico. Pues, desde 2013, no dirige a un equipo tras su última experiencia en el Atlas mexicano. No obstante, al igual que su compatriota Martín Palermo, afirmó no haber recibido llamas de oferta: "Me encantaría dirigir a Alianza Lima. Es un club grande y que todos conocen. Hasta hoy nadie habló conmigo, pero sé del interés", señaló.