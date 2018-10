No encontró espacio

No le fue bien. Tras una prueba en Suecia, el lateral zurdo, Alexi Gómez, no pudo continuar su carrera en la Segunda División de ese país al rescindir contrato con el Brommapojkarna. Por lo tanto, el jugador peruano se quedó sin equipo. Ante ello, el gerente de la directiva de Universitario de Deportes, Germán Leguía, se pronunció acerca de una posible vuelta al conjunto 'crema'.

"Veremos la posibilidad de prestarlo para que otro equipo le pague su mensualidad hasta diciembre, porque en Universitario de Deportes no va a jugar, salvo que más adelante se cambie de opinión, aunque no creo que no suceda. Seguramente, ‘Chemo’ (del Solar) se encargará de hablar con él" afirmó el dirigente.

No obstante, Leguía también fue directo y estricto ante los caprichos de Gómez: "Nos llamó para decir que podía rescindir contrato con el club sueco, pero nosotros de inmediato le dijimos que a Universitario no volvía. Pese a ello, tengo entendido que rompió su contrato", añadió.

Universitario de Deportes, bajo la tutela del director técnico, Luis Fernando Suárez, planea hacer una renovación total del plantel 'crema' durante el receso del Torneo Apertura.