Perú cuarto en el Mundial ISA

Hasta el día de hoy Miluska Tello y Miguel Tudela eran los únicos peruanos en competencia. A tempranas horas, en la rama femenina, cuando se corría la semifinal de la ronda repechaje, Miluska Tello se quedaría en carrea al culminar tercera en el heat después de una dura pelea contra la australiana Philippa Anderson que logró sumar 11.97 unidades y la costarricense Leilani Mcgonagle sumo un 11.33 contra los 10.77 de la peruana.

En la final de repechaje masculino, Miguel Tudela dejo todo en el mar, nuestro compatriota estuvo muy cerca de acceder a la gran final. El argentino Leandro Usuna accedió a la final gracias a una ola bien trabajada de 8.00. Faltando solo dos minutos de acabar el heat el peruano protagonizo una definición no apta para cardiacos contra el australiano Drew Ryniewicz que alcanzaría un total de13.87 unidades, Miguel solo necesitaría una ola de 6.07para acedera a la gran final, si bien la última ola del peruano no fue tan buena, las maniobras realizadas por el local de Punta Hermosa le daban una chance para meterse en la final. Sin embargo la suerte no estuvo de nuestro lado, Miguel recibió un 6.2 en su última ola quedándose fuera de la final.

Aloha Cup

El equipo peruano para el Aloha Cup que estaba conformado por Analí Gómez, Miguel Tudela, Joaquín del Castillo y Sebastián Correa, se quedó cerca retener la medalla de oro. Los peruanos ocuparon el segundo lugar de la carrera de postas al ser superados por el esquipo de Costa Rica. Los peruanos lograron sumar un total de 46.40 unidades contra los 50.17 de los costarriqueños. El tercer y cuarto lugar fue para Australia y Argentina con 40.77 y 34.59 unidades respectivamente.

Caídas del equipo

El día de ayer (6 de junio), la campeona defensora del título mundial Analí Gómez quedo eliminada en cuartos de final del repechaje al quedar tercera en el heat, por detrás de Leilani McGonagle (CRI) con 16,36 y Philippa Anderson 16,00 unidades.

En la rama masculina Joaquín del Castillo y Sebastián Correa también se quedaron fuera de competencia. Sebastián Correa quedaría en la cuarta ronda del repechaje, mientras Joaquín del Castillo se quedó en cuartos de final del repehaje.

Perú cuarto en el Mundo

Tras una buena participación de nuestra selección de tabla en el Mundial ISA que se desarrolló en Nicaragua, el equipo peruano alcanzo el cuarto lugar en la tabla general de esta edición del ISA World Surfing Games 2015. La medalla de oro le correspondió al conjunto de Costa Rica

“Las felicitaciones a la Selección Peruana de Tabla por haber logrado el 4to lugar en el Mundial ISA Open de Nicaragua. El nivel mostrado por todos los equipos participantes fue bastante alto, sobre todo el de los países latinoamericanos. Una vez más la tradición del surfing peruano y su buena reputación a nivel mundial fue protagonista en esta nueva edición del mundial de surf.” Escribió el portal OlasPerú.com, (la web más importante de Perú y Sudamérica en surf).