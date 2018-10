Ola de fichajes y partidas

Pedro Gallese:

Si bien el portero titular de la 'bicolor', fue una de las revelaciones del campeonato, en países como Turquía se han estado hablando de las atajadas espectaculares del ex 'jotita'. Ante ello, clubes como el Trabzonspor y el Sivasspor ya empezaron a mostrar interes por el guardameta junto con el club argentino, San Lorenzo de Almagro. No obstante, Gallese pidió un tiempo de descanso ya que no quiere escuchar ofertas.

Carlos Zambrano:

Sin mencionar la patada que le costó la tarjeta roja ante Chile, el defensa peruano fue una de las armas letales para salvar al equipo de ataques certeros. Pues, sus actuaciones en los últimos 4 partidos fueron impecables. Fans de clubes como el Milan y el Galatasaray ya sueñan con los servicios del 'León'. Sin embargo, corre un rumor de que podría renovar con el Eintracht Frankfurt de Alemania, su club actual.

Luis Advíncula:

Probablemente, el más cotizado del momento. Su combinación entre marca y velocidad, habrían despertado el intereses de clubes importantes como el Rayo Vallecano de España, el West Ham inglés y la Sampdoria de Italia. Queda claro que 'Bolt' tendría sus días contados en el Vitória Setubal de Portugal. Pues, además, el Hoffenheim de la Bundesliga alemana, dueño de su actual carta pase, tendría planeado contar con sus servicios nuevamente para esta nueva temporada.

André Carrillo:

Apreciado por los hinchas en su actual Sporting de Lisboa y con una aprobada campaña en Copa América, el atacante peruano ya comienza a escuchar con mayor claridad, ofertas de clubes con más renombre. Entre las especulaciones, se encuentra la disputa entre el Mónaco francés y el Newcastle de Inglaterra por los servicios de la 'culebra'. En las próximas semanas se podrían escuchar noticias acerca de la posible partida de Carrillo del club portugués.

Christian Cueva:

Quien se habría desempeñado de la mejor manera en la Selección Peruana, Tendría a su oídos las propuestas de clubes potencia en Sudamérica. Aunque muchos periodistas aconsejan que el atacante retome su carrera europea, varias fuentes chilenas ya vincularon al '8' de la Selección Peruana con la Universidad de Chile. Sin embargo, su agente, coincide con que el futuro del jugador se encuentre en el viejo continente. Por lo que habría declinado la oferta del club 'azul'.

Juan Manuel Vargas:

Su todavía no renovación con la Fiorentina, mas su buena camapaña en Copa América, han despertado rumores de ciertas vinculaciones entre el zurdo y otros clubes. El principal de estos sería el Bologna. Quien contrataría al 'loco' gratis al ser jugador libre. No obstante, la buena campaña del Vargas podría hacer reconsiderar al nuevo entrenador Paulo Sousa, sobre la decisión de conservar al peruano.