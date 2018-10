Christofer Gonzales será presentado como nuevo refuerzo de Colo Colo este martes

Todos los detalles están listos y puestos. El día de martes el joven volante peruano de 22 años, Christofer Gonzales, será presentado como nuevo refuerzo del Colo Colo de Chile. Solamente falta la firma final con el 'Cacique'.

Gonzales, quien llega procedente de Universitario de Deportes, arriva al club 'albo', luego de haber sido una de las piezas clave del equipo 'crema' durante la obtención del campeonato peruano en 2013 y durante la campaña de 2014.

Durante la mañana del viernes pasado, Gonzales arribó a la ciudad de Santiago para incorporarse a las prácticas del equipo dirigido por Jose Luis Sierra.

El nuevo refuerzo 'colocolino' manifestó su ansiedad por debutar con la camiseta del club chileno: "Me siento un poco triste por irme y dejar a mis compañeros con los que he compartido tantas cosas, pero a la vez contento por esta gran oportunidad que se me presenta. No va a ser fácil, pero confío en mi capacidad. Aprovecharé al máximo lo que me toque jugar para poder saltar a Europa y volver a la selección", afirmó.

El volante ya habría pasado las pruebas médicas y las última pruebas físicas durante el fin de semana y todo estaría preparado para que sea presentado en las sedes de Colo Colo.