Pega la vuelta

Tendra su revancha. Tras una grandiosa campaña en la Copa América 2015, el lateral diestro peruano, Luis Advíncula, regresa al club dueño de su carta pase, el Hoffenheim de la Bundesliga de Alemania. El jugador de la 'blanquirroja' hizo público el anuncio del regreso al equipo alemán vía show televisivo.

Advíncula manifestó su regreso y el deseo de revancha con el Hoffenheim. En donde no tuvo un vistoso inicio durante sus primeros partidos: "Personalmente creo que sí porque he mejorado mucho. Aún me falta mejorar demasiado. Espero llegar a mejores equipos, pero hasta el momento no tengo nada. El futuro cercano es Alemania, tengo contrato allá", comentó.

No obstante, su regreso al Hoffenheim no significaría que todo esté concreto. Puesto que algunos medios peruanos continúan vinculando al ex Sporting Cristal con otros equipos. Uno de ellos: el West Ham de la Premier League de Inglaterra.