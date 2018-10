Ricardo Gareca: "El plan es mantener el nivel para sacar buenos resultados"

Luego de conseguir la medalla de bronce durante la última Copa América en Chile, el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se trazó el objetivo más primordial de su proceso: las Eliminatorias hacia el Mundial de Rusia 2018. El 'tigre' sabe que el camino será muy difícil y probablemente, el más duro de su carrera como DT.

Pero el argentino prefiere ver las cosas por el lado positivo y trabajador: "Yo creo que tenemos y podemos ambicionar a mantener esa ilusión de llegar a clasificar, creo que tenemos los jugadores como para poder ilusionarnos, estoy totalmente convencido de que sí", dijo Gareca sobre el momento por el cual pasa la 'blanquirroja'.

El 'tigre' quiso despejar dudas y reiteró nuevamente que se está trabajando para lograr objetivos: "El plan es mantener nuestro nivel para poder sacar buenos resultados, que nos permitan posicionarnos bien", sentenció.

Como bien sabemos, Gareca estará atento este sábado, cuando se realice el sorteo de las Eliminatorias. Es por ello, que el estratega manifestó que dedicará su tiempo a buscar el equipo adecuado para enfrentar los retos venideros: "Van a ser muy duras para todos, sabiendo que hay selecciones que continuamente clasifican al Mundial y dan por descontado que van a clasificar", aclaró el DT.

Sobre el hecho de no ganar partidos de visita desde hace 10 años, Gareca buscó soluciones positivas: "A veces lo que no consigue de local lo puede conseguir de visitante y otras veces al revés, me parece que uno tiene fortificarse en ambos frentes", sentenció el 'tigre'.

Perú disputará su primer partido de Eliminatorias el 5 de octubre. Los rivales se darán a conocer este sábado durante el sorteo de la Conmebol que se realizará en San Petersburgo, Rusia.