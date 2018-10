Paolo Guerrero: "No esperaba el pase de Farfán al Al-Jazira"

Fue certero. El delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, fue crítico con el tema del fichaje de su compatriota, Jefferson Farfán, al Al-Jazira del fútbol de los Emiratos Árabes Unidos proveniente del Schalke 04 de la Bundesliga alemana.

Estando en la comodidad de su actual club, el Flamengo del Fútbol de Brasil, el 'depredador' mostró su crírica: "No me esperaba el pase. Me cayó como un baldazo de agua fría porque no esperaba que Jefferson se vaya. Todavía está joven, todavía es competitivo, todavía está fuerte", afirmó el '9' ante medios peruanos.

"Ya hablaré con el 'sambo' (Farfán) a ver qué me cuenta", sentenció Guerrero con respecto a la situación de la 'Foquita'.

Entre otros temas, el delantero se mostró esperanzado con otro de sus compatriotas: Claudio Pizarro. Quien a sus avanzados 36 años de edad, no encuentra equipo tras cumplir su contrato en el Bayern Múnich.