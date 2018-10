Victoria con sabor a derrota

La frustración ronda en Arequipa. Durante la tarde en Lambayeque, Melgar consiguió milagrosamente un objetivo que al final no le pudo servir de plus al voltearle el partido y vencer en su visita a Juan Aurich. No obstante, el milagro no se concretó totalmente, debido a que Sporting Cristal empato frente a Universitario de Deportes y se coronó como campeón del Torneo Apertura.

El inicio del encuentro fue con muchos tropiezos para Melgar. Pues, los dirigidos por Juan Reynoso comenzaron la primera mitad abriendo espacios ante el 'Ciclón' y pagando caro por ello. A los 49 minutos, el joven Álvaro Medrano puso un gol apuñalante para el equipo arequipeño.

La herida empezaba a acrecentarse aún más al inicio del complemento, cuando Luis Tejada puso el segundo tanto para los de Roberto Mosquera.

No obstante, la paciencia en el ingreso de Ysrael Zúñiga hizo que el encuentro comenzara a tener un poco de cura para Melgar. El delantero estrella del 'Dominó' puso las cosas pares con un doblete. El segundo de estos, marcado de penal.

Los nervios rodeaban a Reynoso. Había que tener un poco de maña y fue Minzum Quina quien la consiguió. El volante aprovechó un penal muy bien fabricado y le devolvió el respiro a su equipo.

Sin embargo, Melgar no podía depender de sí mismo en Lambayeque. En Lima, Sporting Cristal jugaba un encuentro que finalizó en empate y le otorgó el título del Torneo Apertura. El deseo de querer forzar un partido definitorio para los de Arequipa terminó siendo solamente un sueño inconcluso.