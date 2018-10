Guerra de 'celestes'

Las cosas entre Sporting Cristal y Real Garcilaso están que arden más que nunca. El día de hoy, se dio inicio a una contienda fuera de las canchas que inició con una polémica de resultado. Un acto de controversia que incluirán a los dos presidentes: Julio Vásquez y Federico Cúneo.

Como bien se recuerda, hacía aproximadamente dos semanas y media, Sporting Cristal venció de manera apabullante a los cusqueños de visita en el Estadio Garcilaso de la Vega. No obstante, para Vásquez pintaba un acto extra. Ya que tras el encuentro, decidió echar al entonces director técnico de Real Garcilaso, Mariano Soso. ¿El principal motivo? presuntos vínculos con Daniel Ahmed.

Pero el día de hoy surgió una polémica aún mayor. El fútbolista de Real Garcilaso, Jaime Huerta, afirmó haber sido acusado por los miembros de su ahora ex club de haber recibido dinero proveniente de Sporting Cristal dentro de la institución cusqueña. Su separación del equipo fue inminente.

Esto también llegó a oídos de la dirigencia cusqueña y no le gustó para nada a Julio Vásquez. Quien arremetió contra los superiores de Cristal:

"Va a haber un premio doble, te voy a dar el premio doble. Están zombies o les ha pasado algo. Me voy al túnel, me adelanto hacia la salida, les voy a pagar el doble y nadie me ha hecho caso. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasó en tu cumpleaños Huerta? Llegó un dirigente de Lima, del Cristal y les entregó dinero", dijo Vásquez para cadena de radio peruana.

Los directivos de Sporting Cristal se enteraron de dichas denuncias por parte del presidente cusqueño y fue Federico Cúneo quien salió ante los medios para confrontar a su homólogo.

"Todo lo que ha dicho deja muy mal parado a la Liga del Cusco, a la ADFP y al fútbol peruano en general. Está claro que esto es una pataleta de malcriado, pero ya presentamos nuestra queja a la ADFP para que al presidente de Real Garcilaso se le aplique la resoulción 013", dijo el mandatario 'rimense'.