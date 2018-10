Pesadilla 'blanquirroja', joven esperanza

El peor de los miedos para los hinchas de la Selección Peruana se hizo realidad. El día de hoy, el delantero 'incaico' del Flamengo, Paolo Guerrero, fue diagnosticado con un esguince en el tobillo derecho. Lesión sufrida en el duelo de ayer frente a Vasco da Gama por la Copa de Brasil que lo alejará de las canchas por poco más de una semana.

Las alarmas se encendieron más aún en el seleccionado nacional del 'Depredador'. Escuadra que viene concentrando para enfrentar los duelos amistosos frente a sus similares de Estados Unidos y Colombia durante la primera semana de septiembre.

La lesión de Guerrero forzó al director técnico del equipo 'bicolor', Ricardo Gareca, a tomar una drástica pero esperanzante decisión: separarlo del equipo. En lugar del delantero del Flamengo, se dio convocatoria de emergencia al ariete de Deportivo Municipal y goleador del finalizado Torneo Apertura, Iván Bulos.

Luego de haber participado en la categoría sub 20 en 2013 y ahora, a sus 22 años, el joven atacante de la 'Academia' tendrá su primera experiencia con el seleccionado mayor. Su primera tarea será la de hacer no extrañar al goleador de la última Copa América en los amistosos y demostrar poder ser un gran recambio de cara a las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Bulos no dudó en mostrar su inmediata felicidad tras su convocatoria: "Estuve en la lista preliminar y estoy enterado de lo que le pasó a Paolo, pero no creo que sea de gravedad. Ya depende de esa situación y del 'profe' Gareca mismo si me llaman o no", dijo el delantero.

Perú enfrentará en amistoso a Estadios Unidos en Washington D.C el día 4 de septiembre y a la Selección Colombia en Nueva York el 8 del mismo mes.