Luis Fernando Suárez: "Estoy confuso con muchas cosas, no la veo clara"

Acorralado en todos los sentidos que el mundo del fútbol impone. Durante la tarde de hoy, Universitario de Deportes cayó volteado en casa por 3-2 ante Unión Comercio y ya comienza a complicarse con el asunto del descenso justo en la primera fecha del Torneo Clausura peruano. Tras el encuentro, el director técnico del equipo 'crema', Luis Fernando Suárez, tuvo palabras para manifestar su opinión.

"Estoy medio confuso con muchas cosas. No es la primera vez que ocurre esto. Uno queda con la sensación de haber hecho todo bien en lo futbolístico, pero no se ganan los tres puntos. No la veo clara", dijo el colombiano.

Tal fue el malestar que el director técnico de la 'U' no tuvo tiempo para realizar autocrítica. Aunque sí resaltó la falta de decisión en el partido: "Es mucho más error, pues así no se le daba vida al rival" agregó.

Pero como todo técnico, Suárez no puede dejar de prometer la pelea en el campeonato: "Este equipo tiene la obligación de pensar en el título", sentenció.

Universitario visitará en la siguiente fecha del Torneo Clausura a Alianza Atlético de Sullana.