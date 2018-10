Un once para lavarse la cara

No se guardará nada. Alianza Lima no arrancó el Torneo Clausura de la mejor manera. Dos derrotas en los dos encuentros no permitieron que los 'blanquiazules' sumaran puntos en la tabla. Por lo que están necesitados de triunfos. Este sábado, los 'grones' buscarán reivindicarse en el campeonato peruano cuando visiten a León de Huánuco.

Es por ello que el equipo dirigidos por Gustavo Roverano hará variaciones en su equipo titular. Lo curioso, es que habrán dos variantes.

La más relevante de todas estas novedades, sería el debut del volante Sergio Peña. El joven mediocampista de 19 años hará su regreso al equipo 'íntimo', luego de 2 años jugando en el equipo filial del Granada español.

Entre otras noticias, quien también haría su regreso al once titular sería el portero Leao Butrón. El veterano guardamete logró recuperarse de una lesión cervical que lo alejó durante pocos días de las canchas. Pues, su último encuentro fue disputado el 29 de agosto ante Juan Aurich en Chilcayo. Partido correspondiente a la primera fecha del Clausura.

Varios hinchas de Alianza Lima esperan también el regreso del volante ofensivo Reimond Manco al campo de juego. Pues, el mediocampista firmó durante la semana pasada con los 'grones' y es cuestión de tiempo de que tenga minutos ante León.

Ante la lesión de Paulo Albarracín, será el uruguayo Pablo Míguez quien tomará el puesto del 'cachetón' en la primera línea de volantes con la compañía de Josimar Atoche.

Alianza Lima y León de Huánuco medirán fuerzas el sábado 12 de septiembre en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco.

Posible once titular