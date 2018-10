Roberto Challe sobre el partido ante Ayacucho FC: "Uno debe estar apto para todo"

A pesar de ser un partido pendiente, es de gran importancia para Universitario de Deportes. Este miércoles, los 'cremas' visitarán a Ayacucho FC por el partido pospuesto de la fecha 4 del Torneo Clausura peruano debido a la participación de la 'U' en la Copa Sudamericana. Un encuentro en donde ambos equipos caminan por la cuerda floja con el descenso acechando.

Ante ello, el director técnico de los 'merengues', Roberto Challe, va con la cabeza de guerrero al Estadio Ciudad de Cumaná. Siempre fiel a su estilo carismático e polémico, el estratega fue claro con su propósto: "Tengo mi equipo preparado, así me digan que debo jugar mañana. Por eso, no me salen canas" afirmó el 'Niño Terrible'.

"Uno debe estar apto para todo. Imagínate que en mi rol de entrenador de la 'U' me ponga a pelear con el Alcalde de Ate, quien de paso en mi amigo. No tengo porqué tomarme atribuciones que son de los directivos", añadió.

Pero el tema de la lucha por evitar el descenso no es el único asunto que preocupa a Universitario. Puesto a que el tema del Superclásico frente a Alianza Lima todavía es un caso en 'Stand By'. Sin embargo, Challe ya piensa en estar en el campo frente a los 'íntimos': "Va a ser un 'clasicazo'. Partidos como este son para ganarlos". Concluyó.

Universitario de Deportes enfrentará mañana en el Estadio Ciudad de Cumaná a Ayacucho FC por la pendiente cuarta fecha del Torneo Clausura a las 13:00 hrs peruanas.