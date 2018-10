Yoshimar Yotún a periodistas: "¿De dónde sacan que tengo un golpe?"

Llegó y calmó las movedizas aguas. Durante la noche de hoy, hizo su arribo a Lima, Yoshimar Yotún. El lateral zurdo de la Selección Peruana se incorporará a los entrenamientos de la 'Blanquirroja' y afirmó sentirse más que listo para enfrentar a las selecciones de Colombia y Chile por las dos primeras jornadas de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Yotún, quien llega procedente del Malmö sueco, fue noticia debido a un comunicado por parte del cuerpo médico de su club en donde supuestamente, se afirmaba una lesión en el muslo. A su llegada a la capital peruana, el zurdo no hizo otra cosa más que desmentir las afirmaciones.

"¿De dónde sacan que tengo un golpe?. No tengo ninguna molestia en el muslo. Estoy bien. No he llegado ni para sacarme una resonancia. Lo ideal sería sacar cuatro puntos de esta fecha doble, pero sería mejor si son los seis", dijo el ex Sporting Cristal ante la prensa peruana. "Estoy listo para jugar ante Colombia", añadió.

El jugador de la 'Bicolor' también contó su experiencia en la UEFA Championes League. En donde cayó en duelos ante el PSG y el Real Madrid: "Jugar Champions me ha ayudado mucho, porque enfrentas a jugadores que siempre disputan mundiales", dijo el popular 'Yoshi'.

Yotún, quien entrena mañana con la Selección Peruana, es tildado como la primera opción en reemplazar al ya dado de baja por lesión, Juan Manuel Vargas.