Análisis de la Selección Peruana, jugador por jugador, tras la derrota frente a Colombia

Pedro Gallese (6): El portero fue primordial en salvaciones peruanas. Solamente la audacia de Teo Gutiérrez y la rapidez de Cardona pudieron vencer a las manos del guardameta de Juan Aurich. Sabe cuándo adelantarse y ejercer un rol más de líbero al momento de ponerse en un mano a mano.

Carlos Zambrano (5): Una versión más ordenada de la que vimos en el amistoso jugado en septiembre. A pesar de haber sido contundente al momento de defender, le falta todavía un poco más de cuidado. Se espera que se recupere de una presunta lesión.

Carlos Ascues (5): Polifuincional como de costumbre y salvó en ocasiones a Perú. Tuvo algunos resbalones. Entre ellos, el del segundo gol de Colombia. Cardona Fue más que él en los minutos finales.

Luis Advíncula (4): Irreconocible al de la Copa América, se le notó tímido y poco explosivo al momento de encarar por la bande derecha. Su actuación hizo recordar mucho a la de los últimos partidos en la era de Sergio Markarián.

Jair Céspedes (5): Buen debut con la Selección Peruana en las Eliminatorias. Encontró un acompañante muy bueno en Carlos Lobatón al momento de querer asociarse en la banda izquierda. Sin embargo, aún no se entiende con Cueva de la manera en la que Vargas lo hizo en la Copa América.

Josepmir Ballón (5): Nuevamente, mostró gran habilidad para recuperar balones. Sin embargo, al momento de estar solo en el medio del estadio, se pierde y demora en encontrar a alguien en quien apoyarse. Fue más zaguero que hombre de contención.

Carlos Lobatón (5): Fue el principal hombre a cubrir por parte de la Selección Colombia. Aún así, mostró buen desempeño al momento de intentar asediar desde el mediocampo. Solamente Freddy Guarín lo perjudicó al momento de quedarse con el balón.

Christian Cueva (6): Intenso, versátil y preciso al momento de atacar. Tuvo ocasiones frente a Ospina. Sin embargo, su presencia, junto con la ausencia de Vargas, no le da un zurdo de calidad a la Selección Peruana al momento de ejecutar tiros libres.

André Carrillo (7): Lo mejor que presentó Perú en este partido. Su sentido revulsivo y con calidad, demostró que a pesar de ser un jugador que no suma minutos en su club por temas extrafutbolísticos, mantiene el buen toque esencial. Frank Fabra no pudo con el hombre del Sporting de Lisboa al intentar repelerlo. El cansancio por no jugar 90 minutos le jugó en contra.

Claudio Pizarro (4): Otro que demostró que aún no da para 90 minutos. Perdió en velocidad y corpulencia ante la habilidad y frescura de Jeison Murillo en constantes ocasiones. Lo bloqueraron con facilidad al momento de intentar atacar. Sus 37 años recién cumplidos ya son una interrogante entre los hinchas. ¿Es el fin del ciclo del 'Bombardero' con la 'Blanquiroja'?

Paolo Guerrero (6): Por poco se convierte en el hombre en anotar el empate, la mala suerte en el poste le dijo que no y no pudo atacar de frente ante la presencia de Zapata. Tuvo que irse a asediar por los extremos, en donde no acostumbra. Aún así, fue destacable en el juego peruano.

Paolo Hurtado (4): Los hinchas cuestionaron a más no poder su presencia en el campo de juego, cuando muchos pedían a Joel Sánchez para que sustituya a Carrillo por cansancio. A pesar de ser rápido, perdía el balón con facilidad.

Yordy Reyna (6): Su ingreso por Pizarro le ofreció a Perú un juego más vertical y directo. El plus en su versatilidad, lo asoció de buena manera con Paolo Guerrero. La mala puntería en el mano a mano ante Ospina fue lo que perjudicó su actuación. En cuanto al resto de su desempeño, aprobable como recambio.