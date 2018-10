Perú - Chile: Un clásico con poco de 'Pacífico' en la segunda fecha de las Eliminatorias

Plato fuerte y pican en el partido más tardío de la segunda jornada de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Este martes, la Selección Peruana recibirá en el colmado y ruidoso Estadio Nacional de Lima a su similar de Chile. Un duelo en donde ambos llegan con diferentes presentes, pero con un mismo propósito: conseguirse los tres puntos en gramado 'incaico'.

El equipo peruano, dirigido por Ricardo Gareca, será local en esta jornada en donde necesita sumar de a tres para poder seguir en carrera a lo que podría ser su primer mundial, después de más de tres décadas. Ya que en la primera jornada, la escuadra 'Blanquirroja' llegó de caer en Barranquilla frente a la Selección Colombia.

Es por ello que tras la recuperación del estelar Jefferson Farfán, sumado al regreso a los entrenamientos de Luis Advíncula y con el equipo completo, la propuesta de la escuadra del 'Tigre' es pura y sencilla: sumar en casa y frente a su gente.

Por otro lado, la Selección Chilena llega en un ambiente anímico y futbolístico notablemente sueprior. Tras la victoria ante Brasil por la primera fecha, la 'Roja' campeona de la última Copa América realizada en su país, buscará consolidar el grandioso momento en nada más que en cancha del 'Eterno Rival'.

Es por ello que el ambiente para los dirigidos por Jorge Sampaoli no será para nada agradable. Pues, los fervorosos hinchas peruanos han decidido realizar la campaña "El rival no duerme" para no permitir que el combinado 'sureño' descanse.

Es por ello que el 'Hombrecito' ha tomado medidas drásticas y completamente extremas en cuanto a la preparación de su equipo. La 'Roja' decidió hacer todas las prácticas en el hospedaje del Swisshotel del barrio de San Isidro. Por ende, no realizará el reconocimiento del césped del Estadio Nacional de Lima.

Llegados a tierras peruanas, los chilenos fueron recibidos por un buen número de hinchas locales, quienes les hicieron sentir el ambiente del 'Clásico del Pacífico'.

Como bien se recuerda, esta no es la primera vez en el año que la 'Bicolor' y la 'Roja' se miran las caras. Durante el pasado julio, ambos se midieron por la semifinal de la Copa América 2015. Un partido en donde los locales chilenos se alzaron con un extremadamente peleado 2-1 con doblete de Eduardo Vargas. Jugador que sería de la partida este martes.

En cuanto a triunfos peruanos, los locales no conocen de victorias ante Chile desde marzo de 2013. Partido jugado en el mismo recinto del Estadio Nacional por las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. En aquel partido, el equipo 'incaico' se alzó con un agónico gol de Jefferson Farfán.

Esta versión del 'Clásico del Pacífico' entre Peruanos y Chilenos será la número 77. En el historial, es la 'Roja' quien tiene más triunfos sobre los 'incaicos' con 42 victorias. Por su parte, la 'Franja' suma 21. En cuanto a los empates, fueron 14 las veces en donde hubo partidos finalizados de esta manera.

El esperado partido entre Perú y Chile se disputará el martes 13 de octubre a las 21:00 horas peruanas.

POSIBLE ALINEACIÓN DE PERÚ: Gallese; Zambrano, Ascues, Yotún, Advíncula; Lobatón, Ballón, Cueva, Carrillo; Farfán, Guerrero.

POSIBLE ALINEACIÓN DE CHILE: Bravo; Jara, Medel, Mena, Isla; Díaz, Vidal, Valdivia; Alexis, Vargas, González.