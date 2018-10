Resultado Perú - Chile en Eliminatorias 2018 (3-4)

Muchas gracias a todos por seguirnos a través de Vavel.com. Soy Félix Quiroz, quien junto a Luis Francisco Burranca les llevamos las incidencias de este partido entre las escuadras de Perú vs. Chile por la 2da. fecha de las Eliminatorias a Rusia 2018.

93'+ Hace sonar su silbato Néstor Pitana y el partido ha concluido. Perú 3-4 Chile.

91' ¡Gooooool de Perú! Control de Guerrero y el ariete peruano marca de tiro cruzado.

88' El público se va retirando del complejo deportivo.

88' Los cánticos de la barra chilena comienzan a sentirse en el Estadio Nacional de Lima.

87' Perú maneja el balón en su campo, Chile sigue metiendo presión ante el ataque peruano.

82' Ya casi sin motivos para seguir hacia adelante, Perú sigue sin tener recuersos para luchar por el descuento.

77' Tiro al arco por parte de Mark Gonzáles, pero se va desviado.

75' Cambio en Chile: Sale Vargas, entra Orellana.

74' Atacando Perú con Renato Tapia, su remate se fue al tiro de esquina.

71' Cambio en Perú: Sale Yordy Reyna, entra Joel Sánchez.

68' Guerrero controla el balón e intenta pasar entre la marca chilena, es bien controlado el jugador peruano.

67' Continúa pasando problemas Perú en la defensa, poco se hablan entre Zambrano y Ascues.

64' Chile maneja las acciones del partido y hasta se podría decir que es local en Lima.

63' El juego se torna mucho más complicado para la selección e Perú. Tienen poco toque y sufren mucho en defensa.

48' ¡Gooooool de Chile! Pase de Sánchez, control en el área y de toque suave marca nuevamente Eduardo Vargas.

46' Gran control de Farfán al borde del campo, centro de Yotún y Paolo Guerrero que conecta de mala forma el balón.

Inicia la segunda mitad de este compromiso entre Perú 2-3 Chile.

45'+ Final de la primera parte del compromiso. En el Estadio Nacional de Lima: Perú 2-3 Chile.

45' Cambio en Perú: Sale André Carrillo y entra Yordy Reyna.

44' ¡Goooooool de Chile! Pase al centro de Díaz y Alexis Sánchez marca de manera rasante ante la salida de Gallese.

40' ¡Gooooool de Chile! Centro al área de Sánchez, pase al medio por Mark Gonzáles y Eduardo Vargas marca frente y solo ante el arco peruano.

38' Falta fuerte contra André Carrillo y el jugador peruano es atendido fuera del campo de juego.

35' ¡Gooooool de Perú! Jefferson Farfán acaba de marcar desde los doce pasos y celebra todo el Estadio Nacional de Lima.

35' Farfán se para frente al balón.

34' Falta contra Zambrano en el área y Néstor Pitana sancionó tiro penal para Perú.

33' Falta con Jefferson Farfán y se ejucutará un tiro libre para Perú.

31' La pierde Carrilo al borde del área y el balón le queda a Díaz, quien con un fuerte remate puso en peligro la valla de Pedro Gallese.

29' El partido se ha vuelto mucho más cerrado, Perú juega con un jugador menor por expulsión de Cueva y Chile se dedica a buscar por vía aérea el ataque.

26' Peleaba en solitario Paolo Guerrero y el balón se va al tiro de esquina.

23' Tarjeta roja para Christian Cueva (Perú).

22' Tarjeta amarilla para Marcelo Díaz (Chile).

20' Se equivoca en salida Bravo y Farfán por poco y marca el 2-1 para la selección peruana.

15' Centro peligros de Arturo Vidal y el área peruana sufre por poco.

13' Tarjeta amarilla para Carlos Zambrano (Perú) por una falta contra Alexis Sánchez.

10' ¡Gooool de Perú! Pase entre líneas de Carrillo y Farfán marca el 1-1 en el Estadio Nacional de Lima.

9' Córner para Perú pero Claudio Bravo sin problemas contiene el balón.

6' ¡Goooool de Chile! Pase en profundidad de Isla y Alexis Sánchez se anticipa y marca el 1-0 del partido.

5' Chile controla su balón en su campo y comienza a manejar las acciones. Perú continúa incisivo sin perder la marca.

3' Falta de Vargas (Chile) hacia Farfán y el peruano se va recuperando.

1' El juego se maneja muy forzado entre ambos campos de juego.

Acaba de hacer sonar su silbato y Néstor Pitana da inicio al encuentro en Perú vs. Chile por las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

El Estadio Nacional de Lima está totalmente lleno, las cuatro tribunas del coloso están abarrotadas de hinchas peruanos. Solamente una pequeña barra chilena se ubica en la tribuna Oriente.

El cuadro peruano se ubica en el centro de su campo y Carlos Lobatón es el encargado de la charla de ánimo para afrontar el encuentro.

Acaban de terminar de entonarse los himnos nacionales de ambas escuadra, ya nos encontramos a pocos minutos de iniciar el Perú vs. Chile por las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

En Montevideo: Uruguay acaba de vencer por 3-0 a Colombia por la 2da. fecha de las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018. Los goles del cotejo fueron por parte de Diego Godín, Diego Rolán y Abel Hernández.

Alineacione confirmada de la Selección Chilena de Fútbol: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Eugenio Mena; Arturo Vidal, Jorge Valdivia, Marcelo Díaz; Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Mark Gonzáles.

Alineción confirmada de la Selección Peruana de Fútbol: Pedro Gallese; Yoshimar Yotún, Carlos Ascues, Carlos Zambrano, Luis Advíncula; Carlos Lobatón, Josepmir Ballón, Christian Cueva, Jefferson Farfán, André Carrillo; Paolo Guerrero.

Las alineaciones confirmadas para el Perú vs. Chile por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 las tenemos aquí en Vavel.com

MIENTRAS TANTO: En el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, la Selección de Ecuador venció por 2-0 a Bolivia y escaló al primer puesto de la tabla de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Los goles fueron de Bolaños en el minuto 82' y Caicedo vía penal en descuento.

Durante el transcurso del día, se confirmó la lamentable noticia de que los hinchas que compraron vía reventa, podrán ingresar a las puertas del Estadio Nacional.

Posible formación de Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Gary Medel y Eugenio Mena; Marcelo Díaz, Arturo Vidal, Jorge Valdivia; Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Mark González.

Posible formación de Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Ascues, Jair Céspedes; Josepmir Ballón, Carlos Lobatón, Christian Cueva, André Carrillo; Jefferson Farfán, Paolo Guerrero.

Por su parte, Perú no goza de una victoria frente al equipo chileno desde marzo de 2013. Vez en la que curiosamente, en el Estadio Nacional, por las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014, la 'Blanquirroja', en el Perú - Chile y dirigida en aquel entonces por Sergio Markarián, venció por la mínima diferencia al equipo del debutante Jorge Sampaoli.

Como bien se dijo, la última victoria de Chile sobre el seleccionado peruano fue durante las semifinales de la Copa América 2015. Encuentro en donde la 'Roja' se impuso a la 'Bicolor' por 2-1 en Santiago.

Por su parte, Perú ha conseguido vencer al conjunto chileno en 21 ocasiones.

La estadística se posa muy bien al lado de la 'Roja' en los partidos Perú vs Chile. Quien manda en el historial con 42 victorias sobre los 'incaicos'.

En el historial Perú vs Chile, este será el duelo número 78 entre peruanos y chilenos. Será también la vez número 18 que se vean por Eliminatorias.

Terna arbitraria argentina para el esperado 'Clásico del Pacífico'. El juez principal será Néstor Pitana.

Sin embargo, este no es un problema que acongoja al D.T Jorge Sampaoli para el Perú vs Chile 2015. Quien afirmó no interesarle el tema de ser visitante y que "todo se resuelve en el gramado".

El combinado chileno arribó a la ciudad de Lima alrededor de las 17:00 horas peruanas. A su salida del aeropuerto Jorge Chávez, los jugadores fueron recibidos de manera hostil por el público local, demostrando la localía.

El elenco de la 'Estrella Solitaria' posee armas fundamentales como en el volante Arturo Vidal. Quien se recuperó de un ligero golpe sufrido en el último duelo.

La 'Roja', la selección de Chile, llega al suelo rival en un nivel moral superlativo. La buena participación en el último Mundial, sumado a la obtención de su primera Copa América y por último, la victoria sobre Brasil; ha puesto a los dirigido por Jorge Sampaoli en un ambiente de completa superioridad en el fútbol. Por lo que son los favoritos en las estadisticas.

En el otro esquinero, se encuentra la Selección Chilena. Visitantes en tierras peruanas, el elenco 'sureño' campeón de la Copa América 2015, llega motivado al 'Clásico del Pacífico' Perú vs Chile en el Estadio Nacional, después de vencer a Brasil durante la primera fecha por 2-0 en Santiago.

El director técnico del seleccionado 'incaico', Ricardo Gareca, ha afirmado por su parte que "se deben exponer todas las potencialidades, ya que están obligados a conseguir los tres primeros puntos en casa"

Perú ha venido relizando trabajos en el complejo deportivo de La Videna con mucha calma. Durante el día domingo, se registró la presencia de hinchas que fueron a alentar al equipo 'Bicolor'

Sumado a Farfán, también se reintegra es el lateral diestro, Luis Advíncula. Quien no tuvo buen desempeño frente a Colombia debido a molestias por parte de un callo en el pie derecho. Durante el domingo, el hombre del Bursaspor turco volvió a las prácticas.

El seleccionado 'Blanquirrojo' dirigido por Ricardo Gareca llega a su casa en este partido Perú vs Chile sin ninguna baja. Durante el día viernes, el delantero Jefferson Farfán se recuperó de una lesión en el muslo que lo alejó del encuentro frente a los 'Cafeteros' y se sumó a los entrenamientos.

El sentimiento de revancha de la 'Bicolor' también es de aumentar cuando se trata de Chile. Pues, en el último encuentro Chile - Perú disputado en las semifinales de la Copa América 2015, fue la 'Roja' quien se llevó el triunfo por un peleado 2-1 en Santiago.

En este partido entre Perú y Chile veremos dos selecciones con presentes completamente distintos: Por un lado tenemos a la local y necesitada de puntos Selección Peruana. Que tras su caída ante Colombia en Barranquilla por 2-0, buscará reivindicarse frente a su fervorosa afición.

Este partido Perú vs Chile será disputado en el Estadio Nacional de Lima. Con una capacidad para 50 mil espectadores.

En la noche del día de hoy, se enfrentarán las escuadras de Perú y Chile por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Rumbo al Mundial de Rusia 2018. Una nueva edición del 'Clásico del Pacífico' que promete ser el plato de fondo en esta nueva jornada de proceso mundialista

