Paolo Guerrero a Chile: "¿Que dejemos de hablar? Que dejen de hablar ellos primero"

Pudo ser una noche memorable para él, pero terminó siendo una desazón para el olvido. Durante la noche de ayer con su tanto, Paolo Guerrero se convirtió en el máximo goleador histórico de la Selección Peruana, igualando en 26 anotaciones a Teófilo Cubillas. No obstante, la derrota por 4-3 ante la Selección Chilena en el Estadio Nacional le malogró la velada.

Con dos derrotas consecutivas (sumada a la caída frente a Colombia), la 'Blanquirroja' marcha sin puntos, luego de la primera doble jornada de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

No obstante, el 'Depredador', quien durante la noche de hoy partió para Brasil a reintegrarse con su club, el Flamengo, dejó un mensaje a los miembros de la 'Roja', quienes se burlaron de los peruanos en los camerinos, luego de la victoria sobre la 'Bicolor'.

Guerrero fue claro y no se guardó nada con sus declaraciones: "Hemos demostrado que fuimos superiores. Jugamos con 10 casi les empatamos, imagínense que hubiese sido con once jugadores. Recuerden que no se la llevaron fácil", afirmó.

Pero el máximo artillero de la Selección Peruana apuntó balas sobre todo, al portero chileno Claudio Bravo. Quien afirmó que enseñaron cómo ganar un partido de Eliminatorias: "Si ellos dicen que es mejor dejarse de hablar que dejen de hablar ellos primero", respondió Paolo.

En cuanto a su nuevo récord goleador. Guerrero se mostró triste, ya que no fue conseguido en el momento adecuado: "Me hubiese gustado haberlo hecho con el gol del triunfo", sentenció.