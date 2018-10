Comerciantes Unidos, el 'nuevo' de la Primera División

En el estadio Juan Maldonado Gamarra, de Cutervo, el Comerciantes Unidos logró una de las mayores aspiraciones que tiene un equipo de la Segunda División al iniciar el torneo en los primeros meses del año: llegar a la Primera. Es así que en la última fecha del torneo logró derrotar al Sport Boys del Callao y selló su pase como campeón.

Festejo de campeón

Desde el 2002, Comerciantes Unidos se forjó por su sueño a llegar a la Primera División del fútbol peruano y el sueño se hizo realidad un 25 de octubre del 2015, en Cutervo, en su cancha, el la última fecha y frente a uno de los equipos que el pueblo espera con ansias y se espera con anhelos que regrese a donde perteneces: el Sport Boys.

El partido avanzaba y no se concretaba el gol tan esperado por el hincha cutervino para saltar en la tribuna y enrrolarse en la alegría del triunfo. Es así que a los 46 minutos el cambio entre Anthony Morales por Ricardo Portocarrero fue el punto clave, tal vez porque el gol se encontraba en la banca del local.

Por el lado de cuadro chalaco, no querían terminar el torneo con un marcador en contra. Lograron complicar a la zaga local en los pocos chispazos de gol que tuvo Anderson Cueto, pero no llegó. Es así que a los 80' llegaría el gol más gritado por todo un equipo y hasta de un pueblo. El artífice de dicho tanto fue Portocarrero y así, solo con ese gol y no más se logró el sueño de Comerciantes Unidos y su llegada para el próximo año a nuestra querido torneo de Primera División.