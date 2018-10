Punto ácido

Nada que celebrar. A pesar de que Melgar haya conseguido la punta tanto en el Torneo Clausura como en la tabla del acumulado nacional peruano, no consiguió el resultado que esperaba, ya que empató sin goles en Arequipa ante Deportivo Municipal por la fecha 15 del campeonato.

Fue un partido en donde el 'Rojinegro' no pudo hacer respetar su casa del todo. Ya que los dirigidos por Juan Reynoso fueron dominantes, pero no eficaces al momento de atacar. No hubo entendimiento entre Omar Fernández ni Ysrael Zúñiga ni Bernardo Cuesta.

A pesar de que la figura del partido recalcó en la labor de Hernán Hinostroza, los disparos del 'Churrito' no sirvieron para acabar con las redes de Erick Delgado.

Entre los varios intentos que hizo el 'Dominó', se resaltó mayormente el realizado por Zúñiga. Quien fue certero a la portería 'Edil', pero aún así, no pudo concretar.

Ni siquiera en el complemento, los locales pudieron batir el arco, a pesar de jugar con casi todo el equipo a la ofensiva en campo de Municipal. Los dirigidos por Francisco Melgar supieron aguantar toda clase de asedio.

El resultado final le da un punto a ambos que pone a Melgar como co-líder del Torneo Clausura con Sporting Cristal. Los 'Rojinegros' esperan que Universitario y Sport Huancayo caigan para evitar el hecho de que haya un nuevo líder. En la siguiente fecha, el 'Dominó' visitará Trujillo para enfrentar a la Universidad César Vallejo.

Por su parte, siguiendo con su sueño de entrar a la Copa Sudamericana, Deportivo Municipal recibirá en Villa el Salvador a Alianza Lima. Un rival que amenaza con arrebatarle el sueño de llegar a un torneo internacional después de 32 años.