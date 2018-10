El presente de los extranjeros de la Selección Peruana

El encuentro con Paraguay está a pocos días de jugarse. Con bajas y refuerzos, tanto el equipo peruano como el paraguayo presentan una nómina importante de jugadores que militan en los diversos continentes. Analizamos uno por uno a los nuestros para conocer su situación actual de cara a la fecha doble.

Luis Advíncula: el jugador que milita en Europa con más minutos de juego. Ha disputado 9 partidos de 11 con el Bursaspor en la Superliga turca. Siempre alineó de marcador derecho, desequilibrando por fuera como habitualmente lo hace. Su último partido fue el domingo, por el torneo local turco, en la derrota de su equipo como local con el Besiktas. Advíncula jugó todo el partido.

Carlos Ascues: el central es el único jugador que aún no disputa un partido oficial en la presente temporada europea. En el Wolfsburgo, todavía se encuentra en el proceso de adaptación al fútbol alemán, "más dinámico y fuerte", según el propio jugador. En su caso, al solo tener actividad de entrenamiento, se suma a la Selección en buenas condiciones físicas. Sin embargo, la falta de minutos de juego merma en el rendimiento durante un partido tan competitivo como uno de Clasificatorias. Para el comando técnico peruano, intentar devolverle ese ritmo lo mayor posible, es su trabajo.

Carlos Zambrano: uno de los defensores que mas partidos ha jugado en su club. Su presente es muy bueno: ha sido clave en los últimos tres partidos del Frankfurt (victoria 1-2 sobre el Hannover, el empate 0-0 con el Bayern de local y el 0-0 con Hoffenheim de visita). Siendo el de mayor rendimiento, el partido frente a los bávaros. Por ende, los medios alemanes no han escatimado en reconocer su trabajo en las últimas fechas de la Bundesliga.

Yoshimar Yotún: el zurdo, ubicable para Gareca como marcador izquierdo o como volante de primera línea, es otro de los peruanos que juega con regularidad en Europa, en el Malmö sueco. Pero, si su ubicación en el sistema del Tigre era una incógnita por resolver en cada partido de la Selección, esta se acrecienta. En las últimas fechas del fútbol sueco, Yotún ha comenzado a jugar más adelantado: como extremo izquierdo, posición en la que inició en Sporting Cristal, o de volante por fuera. Habitual marcador zurdo, el chalaco hoy se ve reconvertido por dos factores: la importancia de su aporte ofensivo, más que el defensivo, por su desequilibrio y la inclusión de Pa Konaté en el esquema del equipo celeste como el nuevo inquilino en el anterior puesto del peruano. Yoshimar disputó el último encuentro del Malmö por las clasificatorias de la copa sueca, en la goleada 0-5 sobre el Götener.

Juan Vargas: uno de los jugadores en proceso de recuperación de la Selección, es de los que menos partidos ha jugado en las últimas semanas: seis en total. Vargas ha estado casi dos meses fuera de las canchas debido a una lesión en la rodilla durante uno de los partidos con el Betis. A consecuencia, su último partido fue frente el Deportivo La Coruña en setiembre. Ha venido realizando un proceso de recuperación en su club y de momento se entrena con normalidad en La Videna, pero su recuperación no es concreta.

Renato Tapia: el mediocampista del Twente tampoco ha tenido actividad en las últimas fechas de la Eredivisie, salvo en la última, en la que ingresó en el segundo tiempo, en la derrota de su equipo por 1-4 frente al Herenveen. En ese encuentro, sufrió un golpe en la rodilla. Actualmente, se viene recuperando en La Videna. Nestor Bonillo, preparador físico de la Selección, aseguró que "vino mejor de lo que informó el Twente". Realiza solo trabajos físicos y se esperan los resultados.

André Carrillo: el jugador que más preocupa al entorno de la Selección. El presidente del Sporting confirmó que ya no contarán más con él en la temporada. A eso, sumarle la recuperación que viene teniendo tras su lesión en el partido con Chile. La FPF lo ha apoyado brindándole un plan de rehabilitación. En el segundo día de entrenamiento, el médico de la Selección, Julio Segura, dijo que "no ha tenido una evolución satisfactoria" y que todavía le realizarán exámenes".

Paolo Hurtado: llegó a la Championship inglesa (Segunda División) esta temporada, al Reading para ser exactos, y ha disputado pocos minutos. Es probable que su poca continuidad en partidos oficiales se deba a un proceso de adaptación, pero en las últimas fechas ha sido suplente por lo que ya ha comenzado a hacerse un puesto en el equipo. Jugó 14' el fin de semana, en la derrota de Los Reales frente al Carddif por 2-0.

Christian Cueva: el ausente frente a Paraguay, pero la buena noticia es que estará apto frente a Brasil. Tras ser expulsado en el partido con Chile, fue suspendido por una fecha. Por ende es probable que sea titular frente a la canarinha en El Salvador. Por otro lado, en los últimos partidos con el Toluca ha sido muy irregular. Fue expulsado hace tres semanas, cuando era titular, y en los últimos dos encuentros ingresó en los segundos tiempos. Fisicamente, está en buen estado. Al tener más tiempo de descanso por su suspensión, llegará en óptimas condiciones para la cuarta fecha.

Christofer Gonzales: la gran novedad en la convocatoria. Llegó a Colo Colo en el inicio de la temporada en Chile y en semanas entró en las convocatorias. Se ha hecho asidua su titularidad en los partidos por la Copa de Chile y ha tenido minutos en el torneo local. En las últimas tres victorias del equipo colo colino, Christofer ingresó en la segunda mitad de dos partidos, salvo el clásico. "Normalmente juego de 8, por el medio", comentó Christofer a su llegada a Perú. No ha sufrido lesiones y se ha incorporado a la Selección en óptimas condiciones.

Jefferson Farfán: saber que está en buenas condiciones es una muy buena noticia. Titular indiscutible en el Al Jazira desde que llegó. Viene jugando asiduamente y, pese al regular nivel de competencia de la liga de los Emiratos Árabes Unidos, su estado es óptimo. Se incorporó a la Selección el viernes pasado, antes que todos los convocados, por lo que ha tenido más días de entrenamiento.

Paolo Guerrero: su situación no es la ideal. No pasar por su estado físico, sino por la racha que atraviesa con el Flamengo. No marca hace casi tres meses y para un delantero, no marcar es casi un suplicio. El último gol que anotó fue en el 3-4 con Chile y de momento, con la Selección ha disminuido su eficacia. No disputó el partido frente al Goiás por la Serie A brasileña, porque una fecha antes fue expulsado. Por ende, llega con tiempo de descanso antes de incorporarse al equipo peruano.

Claudio Pizarro: el fin de semana marcó su primer gol en la temporada alemana y fue una de las mejores noticias para la Selección. Por la concepción de la anotación y por su rendimiento en la victoria del Bremen frente a Augusburg del paraguayo Raúl Bobadilla, quién podría ser titular el viernes. Uno de los últimos en incorporarse a la Selección, en entrenamiento de hoy sufrió una molestía de consideración: tuvieron que colocarle hielo en una de las rodillas. El doctor Segura comentó que "sufrió una lesión de poca consideración y que se espera que se pueda recuperar". Por otro lado, el que haya vuelto a anotar, es una excelente referencia.

Yordy Reyna: suplente en el Red Bull Salzburg, el ex-Alianza Lima ha perdido el puesto en el transcurso del campeonato austriaco. En las últimas semanas, ha sido relegado a la banca, pero ingresando en los segundos tiempos para refrescar la ofensiva de su equipo con su velocidad. Se incorpora en una situación de continuidad regular, pero no es la ideal.

En conclusión, la defensa llega en mejor estado: con continuidad, fisicamente bien y compitiendo. En el mediocampo, Renato Tapia es una de las dudas, pero su evolución evaluará si juega o no. La efectividad de la delantera ha bajado, pero el buen estado físico de los atacantes es la mejor.

Que puedan ejercer las funciones en el campo que Gareca les pida evaluará finalmente sus condiciones actuales. El viernes hay un partido clave. Luego, habrá que pensar en Brasil.