Francisco Pizarro: "Universitario tiene jugadores que pueden complicarnos"

El Superclásico del Fútbol Peruano está a la vuelta de la esquina. Este domingo Alianza Lima visitará a Universitario de Deportes en un ambiente en donde ambos se la juegan por diferentes propósitos en el Torneo Clausura.

En el lado visitante, Alianza se encuentra con sueños de poder ingresar a la zona de Copa Sudamericana. Además, una victoria sobre los 'cremas', no solamente podría acercarlos más hacia su objetivo, sino que también alejaría más a la 'U' del título nacional. Es por ello que el director técnico 'íntimo', Francisco Pizarro, ofreció declaraciones previas al trascendental partido que se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

"Nosotros vamos tranquilos. Definitivamente vamos a hacer el juego característico de Alianza, de buen toque, tránsito de balón por el medio y de ahí partir a los ataques", dijo el D.T sobre el estatus anímico de sus dirigidos a portas del Clásico frente a los de Roberto Challe.

Pizarro reconoció que el hecho de que no juegue Raúl Ruidíaz con Universitario (debido a su convocatoria a la Selección Peruana) puede llegar a ser un plus para sus dirigidos: "Puede ser, porque es una de sus principales figuras", dijo el estratega.

Pero 'Pancho' sabe que Universitario no es solamente un jugador. Pues, entre 11 han hecho méritos para llegar a los puestos en donde actualmente se encuentran. Es por ello que el estratega 'grone' no se confía ante los 'merengues': "Me hubiera gustado que estén todos para luchar de igual a igual, pero Universitario tiene jugadores que pueden complicarnos", sentenció.