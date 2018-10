Germán Leguía: "El caso de Carlos Preciado me parece una tontería"

El Superclásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima finalizó durante el último fin de semana, pero las papas continúan calientes entre 'cremas' y 'grones'. Pues, el día de hoy, luego del incidente racista por parte de la hinchada de la 'U' hacia el delantero colombiano, Carlos Preciado, la dirigencia del club 'victoriano' tomó cartas sobre el asunto.

Como bien se conoce, tras el gol por parte del 'Parce', los hinchas locales responderion con gestos inapropiados hacia el ariete de Alianza. Por lo la administración planearía una demanda contra el club de Ate.

Pero para el gerente deportivo de Universitario, Germán Leguía, esto no parece ser más que una infantil reacción por parte de la institución 'blanquiazul': "Me parece una tontería. Es fútbol. A nosotros nos dicen 'gallinas' y no nos vamos a poner a llorar por eso. Te mentan la madre dentro del campo, te dicen tu vida y no vamos a estar diciéndole al árbitro. Van a estar como Kiko, avísale a tu mamá", dijo el popular 'Cocoliche'.

A pesar de la poca importancia que le dio al asunto de las quejas por parte de Alianza, Leguía también reconoció que hacer gestos racistas en un partido de fútbol no es ético: "Para mí es un error enorme. Hay cosas que se deben manejar mejor", añadió.

Entre otros asuntos, el dirigente 'merengue' también se pronunció sobre Raúl Ruidíaz. Quien es parte del eje de la tormenta de los hinchas hacia el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, por no ponerlo en el campo de juego a pesar de su convocatoria: "Que Raúl esté en la Selección ya es importante para nosotros. Si juega o no, ya tendrá su oportunidad. La eliminatoria es larga", setencio.