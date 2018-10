César Vallejo - Melgar: Partido lleno de sueños de campeonato en Trujillo

Duelo de dos candidatos. Este sábado, la Universidad César Vallejo recibirá en el Mansiche de Trujillo a uno de los principales candidatos a llevarse el título del Torneo Clausura peruano: nadie más y nadie menos que Melgar por la decimosexta fecha.

La Vallejo, sin asegurar aún su puesto en las semifinales de cara al Play Off nacional, necesita finalizar el torneo entre los 8 primeros para poder recibir la aprobatoria y poder medirse o contra Sporting Cristal, el ganador del Clausura y el puntero del acumulado. Al frente, no tendrá a un rival sencillo.

Pero, ¿qué se espera cuando hablamos de este Melgar?. Simple, un equipo soñador que no para con la búsqueda de su segundo título nacional. Ya que en su centenario, los arequipeños buscarán seguir anhelando con conseguir la segunda estrella.

Además cabe resaltar que Melgar no sabe lo que es caer ante la Vallejo desde 2013. Por lo que el 'Rojinegro' irá a Trujillo con la esperanza de continuar con la demoledora racha.

Pero para la escuadra de Arequipa, no todo está color de rosa en su búsqueda al título. Pues, Melgar no solamente tiene que hacerse con la victoria, sino que debe esperar a que Real Garcilaso no consiga el triunfo ante Unión Comercio si es que quiere seguir cómodo en carrera.

Tanto 'Poetas' como el 'Dominó' agregan todos los ingredientes necesarios para hacer de este uno de los duelos más vistosos de la jornada.

Uno de estos motivos es la del duelo personal que sostendrán los directores técnicos Juan Reynoso y Franco Navarro. Ambos, con un gran pasado a nivel de jugadores, se verán las caras como estrategas y aplicarán sus dos diferentes estilos: El romántico de Navarro y el vertical de Reynoso.

Posibles alineaciones