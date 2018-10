Fracaso 'íntimo'

Ha sido una tarde y ha sido un año que el hincha de va a querer olvidar. El día de hoy, la 'blanquiazul' iba venciendo por 2-0 a la Universidad César Vallejo en Matute. Pero se dejó empatar por los últimos minutos y cerró su temporada dejando su pase a la Copa Sudamericana 2016 en manos del eterno rival, Universitario de Deportes. Quien hoy, venció a Sporting Cristal.

Parecía que Alianza jugaba un partido ordenado. Con todas sus filas bien puestas. Tras un primer tiempo algo dudoso y sin goles. Todo comenzaría en los minutos adicionales del primer tiempo.

Pues, los dirigidos por Francisco Pizarro comenzaron adelantándose con un gol de Carlos Preciado. El colombiano ganó en el mano a mano a Salomón Libman y concretó el primero para los 'intimos'.

El complemento comenzaría igual de dominante para los locales. Ya que a los 52', Pablo Míguez alargaría la distancia en el marcador con el remate de cabeza. Parecía que Alianza había asegurado su cupo al torneo internacional.

Sin embargo, el tanto del uruguayo bastó para despertar a los trujillanos. A 10 minutos del gol de Míguez, la Universidad César Vallejo comenzó a aguarle los aires a los victorianos con el gol de Mauricio Montes. Al igual que en la final del Torneo del Inca, el popular 'Thor' vacunó las redes de Alianza , equipo al que perteneció durante la temporada 2014.

Parecía que había incertidumbre en el equipo local. Mientras que la visita de Franco Navarro comenzaba a crecer en cuanto al sentido anímico. En los minutos finales, Pizarro optó por sacar a Mauro Guevgeozián del terreno de juego para incluír en el campo a Josimar Atoche. Una mala decisión por parte del estratega íntimo.

Y es que la Vallejo se aprovechó de la situación defensiva de Alianza para despistarla. Y fue así que a 2 minutos de los 90', Ronald Quinteros puso el gol que dejó el agrio empate para Matute. Un resultado que celebró Universitario mientras vencía por 2-1 a Sporting Cristal.

Al finalizar el partido, los jugadores 'intimos' tuvieron que partir corriendo a los vestuarios mientras caían insultos y fuegos artificiales al césped por parte de los hinchas asistentes.

Ahora, pensando en las Semifinales, la Universidad César Vallejo se irá preparando para la disputa de estas. Mientras que Alianza Lima cierra un 2015 para el olvido. Además, el no clasificar a la Copa Sudamericana no le daría el plus económico que necesitarían para reestructurar el equipo de cara al año entrante. Se viene un cataclismo en las instalaciones de Matute.