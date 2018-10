Apunta a Ate

Como usted lo lee. Tras una discreta campaña en Sporting Cristal, el volante de Sporting Cristal, Diego Manicero, se convertirá en el próximo fichaje de Universitario de Deportes para la temporada 2016. El mediocampista que está preparándose para las semifinales nacionales con los 'rimenses', fue confirmado como siguiente refuerzo 'crema' por el gerente deportivo, Germán Leguía.

Durante la emisión de un programa de radio del Perú, el 'Cocoliche' afirmó que Manicero será el cuarto refuerzo que se sumará a la institución de Ate junto con Diego Guastavino, Hernán Rengifo y Adrián Ugarriza.

Enterado ya el asunto, el mismo actual jugador de Cristal confirmó que hubo conversaciones con la 'U', pero no quiso ir más allá del asunto: "Es verdad, me han llamado de Universitario, pero no quiero tocar aún el tema. Me debo a Cristal y seguimos jugando el torneo así que por ahora estoy enfocado en eso. Hablaré en su momento", afirmó el argentino.

Universitario de Deportes será el tercer club de Manicero en el Perú. Ya que llegó al país en 2013 para defender los colores de León de Huánuco por dos temporadas. Seguido de su partida a Sporting Cristal a inicios del presente año.