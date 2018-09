Resultado Melgar - Sporting Cristal en final del Torneo Descentralizado (3-2)

Partido correspondiente a la vuelta del Play Off del Torneo Descentralizado 2015.

Luis Garay (PER)

Ysrael Zúñiga será el encargado de alzar el título.

Melgar irá a la Copa Libertadores como Perú 1, mientras que Cristal lo hará como Perú 2.

En su centenario de fundación, Arequipa explota de la emoción con el título número 2 en la historia del club. El rojinegro lo campeona de la manera más épica. Sobre el final, en su casa, de lo más dramático. Mérito a la labor del D.T Juan Reynoso.

90+2' Pitó Luis Garay, ¡¡MELGAR CAMPEÓN DEL TORNEO DESCENTRALIZADO PERUANO 2015!! Melgar 3-2 Sporting Cristal.

91' En el final, Cazulo perdió un balón de manera pecadora y otorgó el balón a Rainer Torres para que le dé el balón a Cuesta. Cuesta, sí Cuesta, le da el título a Melgar en su centenario sobre el final. Es epico.

90' GGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!! DE FOOT BALL CLUB MELGAR!!!!! ¡¡BERNARDO CUESTA!!

89' El árbitro añade dos minutos más.

89' Balón que se va por encima del arco de Patricio Álvarez.

89' Va a ir a pegarle Alexis Cossio.

87' Falta de Zúñiga sobre Cazulo. Tiro libre muy peligroso para Cristal.

86' Falta inexistente de Montaño, Reynoso le grita al árbtiro.

86' Muy largo el pase de Hinostroza a Cuesta. Desde el fondo mueve Cristal con Penny.

85' Comienzan los minutos más intensos del partido. Ninguno quiere ir a los penales.

83' Tiro libre para Melgar.

83' CAMBIO EN MELGAR. Se retira Alexis Arias e ingresa Hernán Hinostroza.

83' Tiro de esquina para Melgar.

82' Buscó Fernández el tercero, pero Penny se la arrebata sin falta.

81' UUUUUUUUUUFFFFFF!!! Fierrazo fantasmal de Ávila que Álvarez atrapa con seguridad. Buena la labor del portero rojinegro.

81' Centro incómodo de da Silva. Saque de meta para Melgar.

80' Falta de Blanco sobre Arias. El uruguayo de Cristal mira la amarilla.

79' Mano de Rodríguez en el área que Garay no mira. El árbitro cobra falta en ataque.

78' Tiro de esquina para Melgar.

78' Atento Álvarez que atrapa el centro duro de Ávila.

76' UUUUUUUUUUFFFFFFFF!!! Pausa dorada de Chávez y por poco da la volteada para Cristal. Falló de manera garrafal en la definición.

76' Mano de da Silva, tiro libre desde el medio para Cristal.

75' Ahora Melgar juega a los pelotazos, se molesta Reynoso.

74' Adelantado Bernardo Cuesta. Desde el fondo moverá Penny.

73' Con calma, Melgar busca los toques atrás.

72' Cabezazo incómodo de Zúñiga y manda el balón al saque de meta para Cristal.

72' Tiro libre peligroso para Melgar.

71' Ya sabe lo que es anotar en Arequipa. Hoy, lo ratificó. Desde los doce pasos, Sergio Blanco dice que por el momento hay penales en la definición del Torneo Descentralizado.

70' GGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!! DE SPORTING CRISTAL!!!!! ¡SERGIO BLANCO!

69' ¡PENAL PARA CRISTAL! Falta en el área de Kontogiannis sobre Calcaterra en el área.

68' Gran pase filtrado de Ávila. Blanco estuvo ahí y casi define la igualdad.

68' Habilitado, Fernández le ganó el duelo a Revoredo. Casi pone el tercero para Melgar.

67' Desde el saque de meta, Patricio Álvarez.

67' Tiro libre para Sporting Cristal.

66' CAMBIO EN MELGAR: Se retira Gustavo Torres e ingresa Rainer Torres.

65' CAMBIO EN SPORTING CRISTAL: Se retira Paolo de la Haza e ingresa Edinson Chávez.

65' Otra vez Cossio con el centro. Esta vez, le salió sin calibre.

64' UUUUUUUUUUFFFFFFF!!! Otro intento. Esta vez, centro por parte de Ávila y cabezazo de da Silva. Cristal busca desesperadamente el empate y los penales.

63' UUUUUUUFFFFFFF!!! Alexis Cossio y toda su juventud que por poco le rope la cadera a Acasiete. Dejó el balón en centro/rebote para que al final la atrape Álvarez.

63' Sin falta, Revoredo le arruina el amague a Cuesta.

62' Cristal busca lo centros.

60' Falta de Calcaterra sobre Zúñiga y gana otra tarjeta amarilla para Cristal.

60' UUUUUUUUUUFFFFF!!! Buen cambio por parte de Calcaterra, quien buscó a da Silva. El joven se perfiló y buscó la igualdad.

59' Falta de Paolo de la Haza sobre Omar Fernández. Tiro libre en centro para Melgar.

58' Falta sobre Zúñiga.

58' Blanco buscó la igualdad con distorsiones.

56' Desde el fondo mueve Patricio Álvarez.

55' UUUUUUUUUFFFFF!!! Fernández y por poco el tercero. El colombiano resbaló al momento de liquidar.

54' Dura falta de Revoredo hacia Arias, quien armaba. El zaguero de Cristal mira la amarilla y es tiro libre ofensivo para Melgar.

52' CAMBIO EN SPORTING CRISTAL: Se retira Renzo Sheput e ingresa Sergio Blanco.

52' Saque lateral para Cristal.

51' Falta de Revoredo sobre Fernández. Tiro libre peligroso para el local.

50' Lateral para Melgar.

49' Gol anulado de Cuesta. Por unos milímetros, el argentino agarró mal el centro de Fernández.

49' Gran dupla la de Zúñiga y Cuestal. Por poco, el argentino lo liquida.

48' Falta sobre de la Haza pero el árbitro da la ley de la ventaja.

48' Saque lateral para Melgar.

47' No puede da Silva rodeado de jugadores rojinegros.

47' Mano de Ávila, itro libre desde el medio para Melgar.

46' UUUUUUUUUFFFFFFFF!!!!! Gran armada por parte del local que busca iniciar el segundo tiempo dominando otra vez. Buscó Cuesta. Ganan el tiro de esquina.

45' Saque lateral para Sporting Cristal.

45' Pitó Garay, ¡Inició el segundo tiempo!

Ambas escuadras ya están posicionadas para iniciar los segundos 45 minutos.

Los equipos ya están listos para volver a salir al césped.

Una primera mitad de dominios, en donde Melgar demuestra toda su localía. Aunque asediados también, los rojinegros se están metiendo el título al bolsillo de momento.

45+1' Pitó Garay, ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN AREQUIPA! Melgar 1-1 Sporting Cristal.

45+1' Tiro libre para Cristal.

45' Se va a añadir un minuto más.

45' Tarjeta amarilla para Sheput por empujar a un jugador rival.

44' De cabeza fría y bien armado con Arias y Cuesta, el colombiano se encontró solo y con toda la certeza del mundo anotó en el arco de Penny. Por el momento, Melgar es el campeón.

43' GGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!! DE FOOT BALL CLUB MELGAR!!!! ¡OMAR FERNÁNDEZ!

43' Torres no pudo con la contra. Lo frenó Ballón.

42' Falta de Zúñiga sobre da Silva. Tiro libre para Cristal.

42' Cazulo buscó el centro, pero solo encontró a Acasiete.

41' UUUUUUUUUUUUUUUUFFFFFFFF!!! Gran centro de Paolo de la Haza que hace que Cazulo por poco concrete el segundo. El 'Piqui' es el tapado de Cristal.

40' De la Haza es atendido por los médicos.

39' Falta de Zúñiga a Paolo de la Haza. El 'Cachete' mira la primera amarilla del partido y se calentó la situación entre ambos jugadores.

38' Otra vez Cristal buscando el segundo. Esta vez, con Sheput.

37' Ávila buscó el disparo, pero no lo encontró.

36' UUUUUUUUUUUUUFFFFFF!!! Gran contra de Cristal entre Cossio y da Silva. Los jóvenes muestran toda su habilidad y frescura.

36' UUUUUUUUUUUUUUUFFFFFFF!!! Despertó otra vez Melgar con Cuesta. El argentino se perfiló habilitado y casi da la vuelta al marcador. Mandó el balón arriba de las redes de Penny.

35' Desde el arco: Patricio Arce.

34' Retrocedieron los de Melgar después del empate. Cristal tiene más ocasiones de gol.

33' Saque lateral para Sporting Cristal.

32' Dura falta de Ballón sobre Arias.

32' Cossio es peligroso por la izquierda, genera todos los intentos ofensivos.

31' Nuevamente, 'Beto' con los intentos. Esta vez, con centro incluído.

30' ¡¿Qué hiciste?! Un presionado Omar Fernández le entregó el balón a da Silva para que el delantero de Cristal se despliegue.

30' El sol fastidia a Montaño y lo hace generar una falta hacia Ávila. Tiro libre en salida para Cristal.

29' Toda la experiencia de Zúñiga que fuerza el córner para Melgar.

28' Desde la izquierda, Sheput buscó asustar al arco de Álvarez. No fue preciso.

28' Tiro de esquina para Cristal. Irá Sheput.

27' Los celestes buscan los centros y obienen saques de banda.

26' Tiro libre para Cristal.

26' Gran balón de Kontogiannis que buscó a Arias. Se anticipó Penny.

25' Cristal se proyecta a buscar el desempate. No hay calma en el equipo de Ahmed.

24' Melgar comienza a elaborar juegos más al ras del suelo. Montaño pide la tranquilidad en los extremos.

23' Explota el estadio de la UNSA con cánticos.

21' Fernández se aprovechó de una defensa que esperaba el offside. Y seguro, el 'cachete' aprovechó el centro del colombiano. Toda la experiencia del veterano ídolo rojinegro que vuelve a poner la igualdad.

21' GGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!!! DE FOOT BALL CLUB MELGAR!!!!!!!!!!!! YSRAEL ZÚÑIGA!!!!

20' Buen manejo por parte de Melgar, casi concretan el empate, pero es en el área donde todo pierde el calibre.

18' UUUUUUUUUUUUUFFFFFF!!! Fierrazo de Ávila que Álvarez atrapó con seguridad. Dramaticos los minutos del rojinegro.

18' Lateral para Melgar

17' Álvarez sacó el balón con los puños en el aire.

17' Tiro libre en centro para Sporting Cristal.

15' Espléndida contra de los 'celestes' que se aprovecharon de una dormida defensa rojinegra. Bien armado por parte de Irven Ávila y con un remate de cabeza 'Beto' sentenció al arco de Patricio Álvarez. Cristal se va haciendo por el momento con el bicampeonato.

15' GGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!!! DE SPORTING CRISTAL!!!!!!!! ¡LUIZ DA SILVA!

14' ¡Atajó Penny! Con los pies, el 'flaco' le dijo no al disparo del 'cachete'

14' Irá Zúñiga para el disparo ante Penny.

12' ¡PENAL PARA MELGAR! ¡Garay marcó mano de Jorge Cazulo en el área!

12' Fierrazo de Cossio que se va a las nubes.

11' Lateral para los celestes.

10' Falta de Cuesta sobre Ballón. Tiro libre en salida para Cristal.

9' UUUUUUUUUUFFFFFFFFFF!!! Severos intententos por parte de Melgar. Lo hicieron entre Fernández, Zúñiga y Cuesta. Penny se molesta con Cossio.

8' Poco precisos los extremos de Cristal. Lateral para Melgar.

7' Saque de meta para Sporting Cristal.

7' Garay frenó el partido para sacar los globos que cayeron a la cancha desde la tribuna.

6' Buenas las intenciones de Sheput, pero mandó el balón a las nubes.

6' Gran armada por parte de Zúñiga. Falló con el pase final a Arias.

5' Bien Cazulo sacando balones. Otro lateral para el rojinegro.

5' Tiro de esquina para Melgar.

5' Otro centro que no llega. Esta vez, fue a zúñiga. Lateral en ofensiva para Melgar.

4' Lateral desde la derecha para Sporting Cristal.

4' UUUUUUUUUUFFFFFFF!!!! Aproximación peligrosa de Zúñiga. No se controló y mandó el balón a las manos de Penny.

3' Centro de Arias que buscó a Cuesta. No llegó.

2' Buena salida desde atrás por parte del cuadro local.

1' Saque de meta que hará Patricio Álvarez.

1' Lateral para Sporting Cristal.

0' Falta de Montaño sobre da Silva.

0' Cazulo frena a Omar Fernández de buena manera.

0' Pitó Luis Garay ¡Inició la gran final del Torneo Descentralizado!

Se hará un minuto de silencio en honor a la memoria del periodista deportivo, Martín Chang.

Los capitanes se saludan con la terna arbitraria.

Jorge Cazulo cumplirá su partido número 100 con la camiseta de Sporting Cristal.

Ambos equipos aparecen en el césped de la UNSA, explota el estadio arequipeño.

¡Aparece Sporting Cristal! La tribuna celeste explota de confeti.

Los equipos ya se encuentran en el túnel esperando ingresar al campo de juego.

Se especula que entre bastidores, los volantes de Melgar Johnnier Montaño y Eduardo Uribe estarían hablando con directivos de Alianza Lima.

Los jugadores de Melgar han partido al césped para iniciar con los últimos calentamientos.

En imágen, se encuentra en el Estadio de la UNSA el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca.

Alineación confirmada de Sporting Cristal: Penny; De la Haza, Revoredo, Rodríguez, Cossio; Ballón, Cazulo, Calcaterra, Sheput; Ávila, Da Silva.

Alineación confirmada de Melgar: Álvarez; Galliquio, Villamarín, Kontogiannis, Quina; Montaño, Torres, Arias, Fernández; Zúñiga, Cuesta.

Todas las tribunas hechas para hinchas rojinegros fueron ocupadas. Por otro lado, se espera el ingreso de más hinchas celestes.

Así luce el Estadio de la UNSA a pocos minutos de iniciar el esperado encuentro.

Por su parte, Carlos Lobatón no llegó a recuperarse de su lesión y culminó su 2015. El equipo esperó hasta el último minuto.

Se espera a que el cuerpo médico de Melgar dé luz verde para que el volante Omar Fernández, quien se perdió el encuentro de ida por lesión, pueda jugar el partido de hoy.

ÚLTIMO MOMENTO: Administración de Melgar habilitó la tribuna occidente que se encontraba sancionada. ¡El partido se jugará a estadio lleno!

Se espera que las puertas del Estadio de la UNSA se abran para el público al rededor de las 13:00 horas.

A pesar de que no se jugará el partido con todas las tribunas habilitadas, se consiguieron vender todas las entradas disponibles.

Posible alineación de Sporting Cristal: Penny, De La Haza, Revoredo, Rodríguez, Cossío, Cazulo, Ballón, Calcaterra, Sheput, Da Silva y Ávila.

Posible alineación de Melgar: Ferreyra, Quina, Villamarín, Kontogiannis, Acasiete, Arias, Torres, Montaño, O. Fernández, Zúñiga y Cuesta.

Por su parte, los hinchas de Melgar realizaron un banderazo por las calles de la ciudad, en señal de apoyo al equipo rojinegro.

En la previa, el plantel de Sporting Cristal arribó ayer a la ciudad de Arequipa y fue recibido por un buen número de hinchas.

Este partido será arbitrado por el juez Luis Garay.

Sporting Cristal también irá en busca del bicampeonato, luego del título conseguido en 2014.

Como bien se supo esta mañana, ante Melgar, el 'Turco' disputará lo que será su último partido al mando de los celestes, para luego partir a la jefatura técnica de menores de la Selección Peruana.

Por su parte, el estratega de Cristal, Daniel Ahmed, minimizó el resultado de empate sacado en el Estadio Nacional y aseguró que se irá a Arequipa a campeonar por 18va vez.

Es por ello que los 'cerveceros' estarán seguros de partir a la cancha reposando su fe en los pies del volante Renzo Sheput. Quien durante el 2015 ha ejercido el puesto de Lobatón como un recambio superlativo debido a sus goles y habilidades.

Además de lidiar con el hecho de tener que ir a buscar la victoria en Arequipa, el equipo rimense recibió durante el martes la terrible noticia de que no podrá contar con su figura, el veterano Carlos Lobatón.

Por otro lado, Sporting Cristal llega con preocupaciones a este encuentro.

No obstante, no todo es felicidad en tienda arequipeña. Puesto a que Melgar no podrá contar con todas sus tribunas habilitadas para este encuentro. Como bien se sabe, la ADFP sancionó al club debido al incidente racista contra Jhoel Herrera durante el partido de semifinales ante Real Garcilaso.

Además, Melgar aún puede presumir de la capacidad de su máxima figura simbólica, el veterano delantero Ysrael Zúñiga. Quien a sus 39 años y muchas copas ganadas, busca celebrar su primer título con el club de sus amores.

Esta tarde, el 'dominó' apostará por el desempeño de muchas de sus figuras. En la que destacan la del delantero argentino Bernardo Cuesta y los volantes colombianos Johnnier Montaño y Omar Fernández.

Dirigidos por Juan Reynoso, Melgar estará al acecho en casa. Su tutela en este 2015 ha servido de mucho para crear al equipo con la defensa menos batida del año.

El deseo del conjunto arequipeño está en conseguir su segundo título nacional en el año de su centenario de fundación.

El local de esta tarde, Melgar, llega a su casa luego de un empate de 2-2 sacado en Lima durante el partido de ida. Un resultado que lo favorece debido al gol de la visita. Por lo que si el partido finaliza sin goles, el rojinegro se estaría cornando como campeón nacional.

Este será un partido que se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa.

Finalmente, llegó el día más esperado en el Perú. Este miércoles, se decide al campeón del Torneo Descentralizado 2015 en lo que promete ser un épico duelo entre las dos escuadras que mejor se desempeñaron en el campeonato: Hablamos de las escuadras de Melgar y Sporting Cristal.

