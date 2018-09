Balance anual: Alianza Lima 2015

El actual año de Alianza Lima fue quizas uno de aquellos para el olvido. Dejando escapar cualquier chance al título nacional por noveno año consecutivo y la clasificación a un torneo internacional. A continuación, la retrospectiva 'íntima'.

Lo bueno

El más taquillero

Por segundo año consecutivo, el equipo 'blanquiazul' fue el que más dinero generó por las taquillas durante el trámite del Torneo Descentralizado. Alcanzando una recaudación total de 3.8 millones de soles. 100 mil soles menos que en 2014.

Se registró también que Alianza llevó un total de 1.3 millones de hinchas a las tribunas de Matute. Nuevamente, más que sus dos máximos rivales, Universitario de Deportes y Sporting Cristal

El retorno del 'Rei'

Reimond Manco regresó este año al club que lo vio nacer en primera división. Sin embargo, la llegada del volante generó mucha expectativa, así como cuestionamientos debido a sus constantes escándalos extra futbolísticos del pasado.

No obstante, Manco no decepcionó a la hinchada. Su regreso lo devolvió a un buen nivel y al titularato en un equipo. Además, en el once ideal hecho por VAVEL, su presencia figura como el mejor jugador 'grone' del año. La banda derecha y su sociedad con Roberto Guizasola, fue lo que lo llevaron a este premio.

Lo malo

La mala impresión internacional

Alianza llegó con una pizca de favoritismo a los duelos de la fase previa a la Copa Libertadores 2015 frente al recién ascendido Huracán de Argentina. Sin embargo, en un Matute sin público por sanción, el 'globo' se impuso por un aplastante goleada de 4-0. Un partido en donde la actuación 'íntima' fue nefasta.

En la vuelta en Buenos Aires, el encuentro finalizó en un empate sin goles. Pero aquello no bastó para revertir el bochorno hecho en La Victoria.

Las manos vacías

La temporada arrancó con Guillermo Sanguinetti en renovación de contrato con Alianza. El 'Topo' llevó al equipo a la final del Torneo del Inca. Fase en donde perdieron ante la Universidad César Vallejo. El mal arranque en el Torneo Apertura, forzó al uruguayo a su salida y a la contratación del ex interino, Gustavo Roverano.

Bajo la tutela de la 'Máscara', el equipo 'íntimo' realizó un buen tramo de el Torneo Apertura. No obstante, los malos pasos en partidos decisivos ante Deportivo Municipal y Melgar, dejaron a Alianza fuera del alcance del Apertura.

Lo peor llegó en la fase Clausura. Cuando tras tantas derrotas, la directiva despidió a Roverano y optó por contar nuevamente con los servicios de Francisco Pizarro. 'Pancho' no fue lo que el club buscaba, puesto a que mientras aún se encontraba peleando el cupo a la Copa Sudamericana, lo dejó todo en el aire con un empate ante la Vallejo. Ni la Libertadores ni la Sudamericana quedaron al alcance de los 'grones' en este 2015.

Delanteros que se apagaron y fichajes que no dieron la talla

La ofensiva de Alianza en este 2015 recayó en la responsabilidad de los delanteros Osnar Noronha, Carlos Preciado y Mauro Guevgeozián. No obstante, las actuaciones de este trío de delanteros dejaron mucho qué desear. Puesto a que entre los 3 solamente anotaron una cantidad de goles menor a 20. Hoy, este grupo de atacantes deja el equipo.

Por su parte, entre otros jugadores que llegaron al club, se encuentra Marcos Miers. El defensa paraguayo llegó proponiéndose hacer olvidar Walter Ibáñez, quien había dejado el club en diciembre de 2014 por problemas con la directiva.

No obstante, su mal desempeño, hicieron que el hincha extrañara aún más al 'colo'. Quien volverá a las filas 'grones' en este venidero 2016.

Lo feo

Gresca entre jugadores e hinchas

Aquel dilema tocó fondo en este año. La más notable fue la sucedida tras el duelo entre Alianza y Huracán por la fase previa de la Copa Libertadores. Tras la goleada por parte del equipo argentino, un grupo de hinchas fue a encarar a los jugadores 'grones'. Tras una polémica luego de que Sergio Araujo le alzara la mano a un hincha, pasó lo peor.

Y es que al día siguiente, miembros del Comando Svr entraron a la fuerza a las instalaciones de Matute y agredieron a miembros del equipo.

La foto evidencia se encuentra en el rostro del ex jugador 'íntimo', Víctor Cedrón. Uno de los más criticados en su etapa en Alianza, hoy defiende los colores del club que lo vio nacer, la Universidad César Vallejo.