Paulo Albarracín y Willyan Mimbela dejaron de pertenecer a Alianza Lima

¡Bomba en La Victoria! Durante el anochecer del miércoles, se llegó a saber que tras las prácticas de pretemporada del día de hoy, el volante Paulo Albarracín y el delantero Willyan Mimbela dejaron de pertenecer al plantel de Alianza Lima. Ambos jugadores fueron puestos en libertado por la directiva 'blanquiazul'.

Tanto el por qué de la salida de Albarracín como la de Mimbela son un misterio. Ya que muchos de los hinchas los consideraban como fijos para disputar la temporada 2016 en el Torneo Descentralizado. Además, ambos jugadores participaron en los entrenamientos del día de hoy en Matute.

Sin embargo, muchas fuentes peruanas indican que el responsable de tomar la drástica decisión habría sido nadie más que el director técnico, Roberto Mosquera.

Otras fuentes cercanas al club, señalaron por su parte que ambos jugadores aún no fueron puestos en libertad del todo, ya que su contrato con Alianza permanece vigente. No obstante, están en todo su derecho de negociar con otros clubes. De no concretarse, serían forzados a entrenar con la reserva hasta que se vuelva a abrir el libro de pases.

Se sabría que el día de mañana, la dirigencia explicará los motivos por los cuales Paulo Albarracín y Willyan Mimbela dejaron Alianza Lima en conferencia de prensa.