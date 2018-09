José Carlos Fernández es el nuevo fichaje de Melgar

Bomba para Defensor La Bocana. Justo cuando se pensaba que el recién ascendido del Fútbol Peruano había concretado el fichaje del delantero José Carlos Fernández, se anticipó otro para dejar atrás al 'maretazo' en la carrera por la incorporación. Se trata de nadie más que el último campeón del Torneo Descentralizado, Melgar.

Como usted lo lee. El 'rojinegro' se apoderó del fichaje del popular 'Zlatan' y atrasó al conjunto de Sechura. Sin embargo, ¿cómo es que sucedió tal acontecimiento?

Justo cuando Fernández iba a estampar su firma por Defensor La Bocana, apareció una propuesta más jugosa por parte del equipo arequipeño:

"Tenía un acuerdo de palabra con La Bocana y antes que nada quiero agradecerles por haberse acordado de mí y después por haber entendido. Hoy me llamó la gente de Melgar y me hizo una propuesta deportiva a la que no me podía negar. Es el último campeón y juega Copa Libertadores. Es difícil decir que no", dijo Fernández quien durante la noche dio a conocer esta sorpresiva noticia.

Además, el delantero dio a conocer que quien pidió su fichaje fue nadie más que estratega del 'dominó', Juan Reynoso: "Me llamó Juan Reynoso y me dijo que me iba a llamar los dirigentes, me llamaron y acepté. Mi contrato es de un año", añadió el ex Alianza Lima y hoy, César Vallejo.

De esta manera, José Carlos Fernández retorna a Melgar después de 10 años y volverá a jugar la Copa Libertadores con el equipo 'rojinegro'. Como bien se recuerda, con Alianza Lima realizó una de sus campañas más memorables al ser el goleador del equipo en aquella edición de 2010.