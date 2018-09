Gabriel Costa: "Sporting Cristal me ha recibido muy bien"

Se siente cómodo. Tras su debut vistiendo la camiseta de Sporting Cristal en la Noche de la Raza Celeste, el extremo 'cervecero', Gabriel Costa, habló sobre su nueva etapa en el equipo del Rímac después de haber defendido los colores de Alianza Lima por dos años.

Para sorpresa del hincha 'íntimo', el uruguayo manifestó sentirse feliz en su nuevo capítulo: "Me recibieron bien en Cristal, todo muy lindo y ahora quiero estar preparado. Me he propuesto muchas cosas a nivel grupal e individual. Estoy contento hoy porque enfrentamos a un buen equipo, ordenado y que planteó bien. Ahora a pensar en el inicio del campeonato", afirmó.

Sobre debutar como titular en el equipo que dirige Mariano Soso, el 'Gabo' se mostró deseoso de poder lograr grandes cosas con la camiseta 'cervecera': "Estoy adaptándome de a pocos. El cariño de la gente de me motiva a seguir trabajando y espero tener un gran año con Sporting Cristal. Quiero darle alegrías a la gente", añadió el 'charrúa'.

Costa podría ser de la partida en el siguiente duelo que disputará Sporting Cristal. El cual será en su debut en el Torneo Apertura ante Sport Huancayo este sábado en el Estadio Alberto Gallardo.