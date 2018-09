Lionard Pajoy: "Como el juez sacó a uno de Municipal, también tuvo que sacar a uno de Alianza"

Frustración en descargo. A pesar de la victoria de 2-1 sobre Deportivo Municipal durante el pasado miércoles, hay alguien que no goza del todo en Alianza Lima. Se trata del delantero colombiano, Lionard Pajoy. Quien durante el encuentro ante los 'ediles', vio la tarjeta roja tras caer en una provocación por parte del defensa Adrián Zela.

El ariete 'grone' no se guardó nada tras los entrenamientos y despotricó contra el árbitro Diego Haro: "Yo no hice nada malo. Como el juez expulsó minutos antes a un jugador del Municipal (Juan Diego Gonzales-Vigil) tuvo que sacar también a uno de Alianza", afirmó.

Aquellas palabras llevaron al popular 'Demonio' a un nuevo nivel de frustración. Ya que se perderá el siguiente duelo, el cual, será ante su ex equipo y club con el que se convirtió en el máximo artillero del Torneo Descentralizado 2015, Unión Comercio: "Es lo que más me duele, no voy a poder enfrentarlos", sentenció.

Sin Lionard Pajoy, Alianza Lima visitará a Unión Comercio en Moyobamba por la tercera fecha del Torneo Apertura este domingo 14 de febrero a las 13:30 horas peruanas.