Noche y clásico 'Blanquiazul'

Noche de fútbol. Era el partido más esperado en Perú. El clásico del fútbol peruano volvía y, nuevamente, se enfrentaban Alianza Lima y Universitario de Deportes, donde los 'blanquiazules' debutaban en el Torneo de Verano - su partido con Juan Aurich fue suspendido por lluvias - e hizo respetar su casa ganado por 2-0 a los 'cremas'. Lleno de peleas, fútbol, goles y un expulsado, así fue el primer clásico de este año.

Por el lado de Alianza, Bengochea quería cambiar la cara, luego del pésimo partido realizado ante Palestino, de Chile, en la 'Noche Blanquiazul' y buscaba un nuevo planteamiento y cambios, para así no cometer más errores y lograr los tres puntos; mientras Universitario, venía de ser eliminado de forma vergonzosa de la Copa Libertadores y querían lavarse la cara ganando este partido y continuar adelante.

Lo mejor del partido

Antes del inicio del partido, hubieron percances con la Policía, ya que prohibieron la realización de un mosaico que decía: ¨No al racismo¨. Sin embargo, pese a ello, el Alejandro Villanueva lucía llenó de hinchas 'blanquiazules'. Se percibía un gran espectáculo en las tribunas, pese a no tener instrumentos, papeles ni globos para recibir al plantel.

Salieron los equipos al juego y se olía el aroma a tensión en ambos. Inició el partido, y Alianza Lima se apoderó del partido los primeros diez minutos. Luego, vino la respuesta de Universitario, donde logró equilibrar el partido y se falló dos chances seguidas. Una de ellas fue polémica, para algunos era penal, para otros no. Un balón que iba dentro, pero Araujo lo sacó con la mano. Se armó la duda, ya que decían que si fue mano, mientras otros, tenía la mano pegada al cuerpo y no había intención.

El partido continuo, Carlos Cáceda salvó una clara ocasión de Germán Pacheco. Poco fútbol por ambos equipos. No existía ningún planteamiento claro. En Alianza era sorpresivo, mientras en la 'U', algo que se vía desde que Challe se convirtió en DT. Sin ideas de juego, acabó el primer tiempo.

Para la segunda mitad, Alianza mejoró. Supo estar por encima de Universitario. Aunque, no había ocasiones claras, los 'íntimos' atacaban más. El gol, de tiro libre, de Germán Pacheco fue el que ocasionó que cambiará la cara de Alianza. Mejoró mucho más y supo dominar el partido por completo. La 'U' buscaba equilibrar, pero nada lo que hacía funcionaba. Fue así como llegó el segundo gol. Luis Aguiar, el uruguayo, se perfilo y remato para marcar. Cáceda la llegó a tocar, pero no pudo hacer más. El partido era 'blanquiazul', el estadio era una fiesta, cánticos por las cuatro tribunas de tanta alegría 'íntima' y, sobretodo, no faltó el popular ¨Olé¨ de los hinchas.

La fiesta, noche y clásico fue 'blanquiazul'. El partido terminó y fue victoria de Alianza Lima sobre su clásico rival.

Alineaciones