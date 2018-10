Siguen sin sumar un triunfo

Cantolao y Alianza Atlético de Sullana se enfrentaron en el estadio del Miguel Grau del Callao, en un encuentro correspondiente a la fecha 5 del Torneo de Verano por el “Grupo A”. El conjunto de Sullana se impuso por un solo tanto a la “academia” con un agónico gol de Roberto Giménez y además estrenó nuevo entrenador, al mando de Teddy Cardama, quien reemplazo a Nahuel Martínez por malos resultados.

Los dirigidos por Carlos Silvestri desaprovecharon la oportunidad de obtener su primera victoria jugando de locales y alcanza su cuarta derrota. Mientras que Alianza Atlético de Sullana aprovechó un desafortunado descuido de la defensa del Cantolao en los minutos finales para llevarse una victoria a casa y sumó su segundo triunfo en este torneo.

Lo sucedido en el campo

En la primera mitad del encuentro ambos equipos estuvieron muy opacos no tuvieron muchas ocasiones de gol y no mostraban un buen juego, salvo una jugada muy clara de gol por parte de los locales, que por si no fuera por la reacción en la línea del defensor de Alianza Atlético, Diego Otoya, el resultado habría sido otro.

En la segunda parte pudo llegar el primero para los de Sullana por un gran remate de Jhon Jairo Valencia, pero el palo se lo negó. En una de las jugadas últimas del partido, apareció Jefferson Collazos quien se puso nervioso frente al arco y se falló una clara ocasión de marcar. Después de esa jugada quien no perdono fue 'Malingas' Jiménez, quien con un gran cabezazo le dio el triunfo a su equipo.

La crisis

El recién ascendido la “academia” deportiva Cantolao sigue sin obtener un triunfo y se termina por hundir en el fondo de la tabla de su grupo. Los de Silvestri tendrán que levantar cabeza y seguir luchando para conseguir su primera victoria y por ende salir poco a poco del fondo.

Lo que viene

En la próxima jornada Cantolao visitará a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. Y, por su parte, Alianza Atlético, recibirá en Sechura a Ayacucho FC.