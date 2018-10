Horacio Calcaterra, un peruano más

En una ceremonia realizada en las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, Horacio Calcaterra junto a 10 personas más juraron respeto y lealtad a la constitución peruana y sus leyes. Además canto el himno nacional y fue el encargado de hablar en representación de todos los nacionalizados.

El jugador “rimense” dio las siguientes declaraciones: “Estoy contento por ser un peruano más, y no solo para no ocupar plaza de extranjero en Cristal, sino porque tengo varios vínculos que me unen al Perú. Hace tiempo que tenía muchas ganas de nacionalizarme”.

El ansiado Debut

Horacio Calcaterra podría recibir este viernes su DNI que lo identifique como peruano y posiblemente estaría debutando el sábado 11 de marzo ante Cantolao. Por otro lado será inscrito en Copa Libertadores, si tiene su DNI antes de la fecha establecida, será como peruano. Si no, como extranjero.

¿Horacio Calcaterra puede ser convocado a la Selección Peruana?

El jugador argentino cumplió y sobrepasó el mínimo de 5 años que pide la FIFA para que un jugador nacionalizado pueda jugar por otra Selección. Eso quiere decir de que si a Ricardo Gareca, actual entrenador de la “Bicolor” se le apetece convocar a Calcaterra. Él puede vestirse de “Blanquirojo” sin ningún problema.

Actualmente nuestra selección cuenta con jugadores muy limitados y hay posiciones donde nos falta más recambio. Una de ellas es la volante, lugar donde juega Horacio Calcaterra, un futbolista que serviría mucho para Gareca por su calidad y precisión en los pases. Más aún por su temperamento a la hora de marcar al contrincante y no dar por muerto una jugada.

“Calca” no descarta la posibilidad de jugar por Perú y en otras de sus declaraciones comentó lo siguiente: “Sí pasa por mi mente la Selección Peruana. Uno siempre quiere llegar a lo más alto, pero ahora me enfocó en Sporting Cristal. Quiero seguir demostrando lo que vengo haciendo hace algunos años".