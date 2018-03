UFC: Valentina Shevchenko fue recompensada por pelea suspendida

Valentina Shevchenko no pudo cumplir su sueño de pelear por el título de la división peso gallo femenino de la UFC ante la campeona Amanda Nunes debido a una "negativa médica" por parte de la brasileña durante el pasado sábado. Sin embargo, ante esta lamentable situación, el presidente de la reconocida empresa de Artes Marciales Mixtas, Dana White, anunció que se logró compensar a la peleadora kirguisa-peruana de alguna manera.

"Creo que se le ofreció la suma de 70 mil dólares", afirmó el mandamás de la Ultimate Fighting Championship. Quien a su vez, también anunció que Nunes no recibió ningún monto de compensación, como sanción a no presentarse en el octágono.

Sin embargo, se llegó a saber por medios que el dinero de compensación a la popular 'bala' fue solamente un porcentaje de lo que pudo ganar. Ya que como este iba a ser el evento estelar del Pay-Per-View UFC 213, Shevchenko pudo llevarse una suma de dinero aún mayor y hasta el título, debido a que fue la brasileña quien no se presentó en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La 'Leona' da su versión

Por otro lado, Amanda Nunes, quien fue extremadamente criticada tanto por hinchas como por periodistas, explicó en redes sociales el motivo de su ausencia en el evento estelar de la noche del sábado:

"Todos esperan escuchar mi lado (de la historia), así que aquí está… Tengo sinusitis crónica. Antes ya he peleado teniéndola, pero esta vez no funcionó. Durante el corte de peso no podía respirar, y me sentí fuera de balance por la presión en mis senos nasales. No me sentía lo suficientemente bien para arriesgarme a ser golpeada en la cabeza con tal presión. Fui llevada al hospital luego de los pesajes y sólo revisaron mi sangre y la deshidratación, así que me dieron el alta basados en eso. Regresé al día siguiente e hicieron una tomografía computarizada y encontraron una acumulación, me prescribieron antibióticos y fui remitida al especialista. Nunca antes salí de una pelea. Lo lamento por todos mis fans quienes salieron a verme. Se los compensaré la próxima vez que entre a la jaula. El combate está siendo reprogramado. Todavía quiero esta pelea. Aún quiero a esta oponente. Gracias", afirmó la brasileña.

Entre sus sanciones por no haberse presentado, Dana White también señaló que la popular 'leona' podrá volver a tener una nueva chance de defender su campeonato. Sin embargo, este combate no será catalogado como "pelea estelar".