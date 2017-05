Paolo Hurtado: "Creo que mi lesión es grave"

Google Plus

Foto: libero.pe

¿El segundo en caer? Durante el día de hoy, en los entrenamientos de la Selección Peruana, el volante Paolo Hurtado señaló que una lesión con la que viene arrastrando desde su último partido con el Vitoria Guimaraes de Portugal lo alejaría de los amistosos ante Paraguay y Jamaica en la próxima fecha FIFA.

"En una jugada frontal, pisé la pelota para cambiar el ritmo y fue ahí donde siento un 'pinchazo' en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda, por ello tuve que salir de la cancha. Me van a hacer unos exámenes, pero creo que tengo algo grave", dijo el 'caballito' en entrevista con medios peruanos.

Hurtado no dudó en expresar su tristeza ante su inminente ausencia en los próximos partidos con la 'bicolor': "Es una lástima lo sucedido porque quería estar en estos amistosos con la Selección Peruana, pero pienso que será algo complicado, ahora solo tengo que pensar en recuperarme... Ya vendrán cosas mejores para mí. Mucha gente ahora me ve con otros ojos, pero yo siempre estuve tranquilo para hacer bien las cosas y solo esperaba mi oportunidad para aprovecharla", añadió el ex Alianza Lima.

Como bien se sabe, se esperaba que Paolo Hurtado lograse ocupar el puesto de Christian Cueva durante los próximos amistosos. Ya que según reportes, el volante del Sao Paulo estaría llegando a Lima con molestias de su último partido ante el Palmeiras por el Brasileirao. Entretanto, el técnico del seleccionado peruano, Ricardo Gareca, ya evaluaría un posible reemplazo en jugadores como Marcos Lliuya, Beto da Silva y Cristian Benavente.