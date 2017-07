Raúl Fernandez: "Me duele ver solamente la tribuna norte llena"

Google Plus

Raúl Fernández fue el portero indiscutido de la Selección Peruana en la era Markarián (Foto: depor.pe)

Universitario de Deportes ha sido uno de los clubes que más taquilla generaron en lo que va del 2017. Sin embargo, para el portero Raúl Fernández, la situación es completamente distinta. Pues, durante la noche del martes, el arquero 'crema' se lamentó por el bajo número de asistentes en el Estadio Monumental de Ate durante las últimas fechas.

A pesar de que el equipo que dirige Pedro Troglio empezó y continúa recomponiéndose, después del nefasto arranque que tuvieron en el Torneo Apertura, al popular 'Superman' no le tembló la lengua para criticar a los hinchas que no se han estado presentando en el coloso recinto de Ate, durante su entrevista con el programa de radio, "Fútbol Como Cancha", de la cadena peruana RPP:

"Los hinchas que son 'tecladistas', que les gusta escribir en las redes, son aquellos que no van al estadio. Solo van cuando hay clásicos, una final o Copa Libertadores. Nosotros los queremos ver siempre y nosotros como jugadores necesitamos el apoyo del verdadero hincha", dijo el reconocido guardameta.

Continuando con sus duras críticas, Fernández prosiguió a resaltar el incondicional apoyo de la barra oficial: "La Trinchera Norte (barra organizada de Universitario) se hace presente, pero las otras tribunas también tenemos que verlas. Me duele ver solo la Trinchera llena y las otras tribunas no", añadió.

Finalmente, el portero de 31 años aclaró que podría considerar dejar Universitario para ganar un poco más de continuidad. Ya que la titularidad del puesto la viene peleando junto con el experimentado Carlos Cáceda y el juvenil Patrick Zubczuk:

"Puede ser, pero ya más frío digo que no lo he pensado. Yo estoy en la 'U' y todo el tiempo que he pensado que tengo el contrato vigente es siempre para estar ahí y dar pelea sin importar con quién esté disputando el puesto", sentenció Fernández.

DATO: Universitario de Deportes visitará en la próxima jornada del Torneo Apertura a Sport Rosario en Huaraz.